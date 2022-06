Juliette Pardau “La Pajarita” de “Hasta Que La Plata Nos Separe”

La actriz venezolana nos cuenta cómo llegó a ser la niña consentida más odiada de la tv en español.



Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: Telemundo/Giorgio Del Vecchio



De lunes a viernes a la 1:00 pm no nos perdemos “Hasta que la Plata Nos Separe”, la novela de Telemundo que relata la historia de amor de Rafael Méndez (Martínez), un carismático y humilde comerciante, y Alejandra Maldonado (Villalobos), una exitosa ejecutiva de alta alcurnia; quienes se encuentran por accidente provocando un choque de emociones que terminará volcando sus vidas por completo.

En la historia existe un personaje muy colorido llamado Vicky Pardo o como le dicen “La Pajarita”, la novia de Rafael (Sebastián Martínez). Llevan tres años juntos y, aunque su familia no ve con buenos ojos la relación porque el hombre no tiene un centavo, para ella es su futuro esposo.

“La Pajarita” es buena administrando la carnicería familiar y es de lejos mucho más astuta que sus hermanos. Es una joven protegida por su padre y sus dos hermanos mayores. Es hermosa, caprichosa, y todo lo consigue con berrinches. Rafael está loco por ella a pesar de sus celos y de su familia.

¿Cómo construiste a “La Pajarita”, un personaje que algunos aman y otros odian?

– Hay dos cosas interesantes en mi construcción del personaje. La primeras es que yo no vi la primera versión, yo no vivía en Colombia y ni siquiera sabía el éxito que había sido. Y segundo, venía de hacer un personaje antagónico con un tono de voz muy particular y yo quería huirle a este. Por lo tanto quise armar por completo el personaje desde cero y desde la ignorancia. Tuve unos directores espectaculares que me ayudaron y me dieron muchos consejos durante el rodaje.

Hablemos de Vicky..

– Es una mujer muy sensible que se vende como fuerte. Tiene unas ideas feministas muy interesantes. Vicky habla de temas muy fuertes como los derechos reproductivos de la mujer. Hoy en día la conversación es más abierta pero creo que Vicky es un personaje que rompe paradigmas. A mí me pareció super interesante llegar a la sensibilidad de Vicky porque realmente es muy humana. Es la falta de herramientas o el exceso de estas lo que la lleva a tomar malas decisiones más adelante.

¿Es mala?

– No creo que sea una antagonista detestable. Todos hemos estado en su lugar y entendemos que no es la maldad su motor sino justamente la desesperación y el no saber cómo abordar lo que le está pasando. La historia empieza con su vida casi perfecta y luego cambia 180 grados y ella queda loca porque Mendez entrar a un mundo que ella desconoce.

Hablemos de las grabaciones… ¿es verdad que construyeron un concesionario para la novela?

– Han sido unas vacaciones muy chéveres porque tenemos diferentes universos como la casa de Alejandra que es en un lugar super lindo, la casa de Vicky que está en un sector más popular y en efecto como lo dices “Ramen Autos” es un set y no lo notas porque el departamento de artes es impecable.

¿Qué nos puedes adelantar de “La Pajarita”?

– A Vicky como a todos los seres humanos le va a ocurrir un cambio muy grande y creo que va a madurar de acuerdo a lo que ella tenga para dar también…