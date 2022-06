Sofía Reyes, Orgullosa de sus raíces LATINAS

La cantante mexicana nos cuenta por qué está tan orgullosa de su herencia y el legado de los latinos en Estados Unidos.



Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: The French Toast/Don Julio



La superestrella latina Sofía Reyes lanzó el video musical de su canción “24/7” con The Change. El video destaca la relación de las amigas cercanas de Reyes, Nicole Zignago y Fernanda “Fer” Piña. Reyes quería lanzar este video especial como regalo para sus fans en la comunidad LGBTQ+ por el mes del Orgullo.

“24/7” es una de las canciones del disco Mal De Amores de Reyes. Ella coescribió la sincera canción de amor con el cantante dominicano The Change y Thom Bridges. Reyes canta sobre tener a su amante en mente cada segundo del día. Para el video musical, le dio a sus amigas cercanas, la cantautora peruana Nicole Zignago y la fotógrafa Fernanda “Fer” Piña, todo el poder creativo para filmar lo que querían. Zignago y Piña filmaron su relación amorosa juntos, que ocupa un lugar central en el video musical. Reyes y The Change no aparecen en el video.

El pasado Cinco de Mayo, Tequila Don Julio celebró sus 80 años honrando a 80 personas que encarnan el mismo nivel de amor por su oficio que Don Julio González tuvo por el suyo. La inspiradora lista de 80 mexicanos devotos de todo el mundo se publicó en TIME.com, se ha recopilado no sobre la base de la fama, la riqueza o el poder, sino para celebrar a aquellos que persiguen sus pasiones y cultivan sus oficios todo para una razón: por amor.

La lista Tequila Don Julio 80 destaca el valor incalculable que la comunidad mexicana está aportando a la cultura moderna, la artesanía y la creatividad en todo el mundo, y contará con una serie de figuras destacadas, entre ellas la cantautora Sofía Reyes, el diseñador de moda Víctor Barragán, el activista Saskia Niño de Rivera, el artista Claudio Limón y más.

Reyes ha superado los 10 millones de oyentes mensuales en Spotify y tiene más de 7 millones de seguidores en todas sus plataformas de redes sociales. En Spotify y YouTube, tiene más de mil millones de visitas y mil millones de reproducciones.

¿Cómo te sientes de haber sido honrada como una de las mexicanas más influyentes del momento?

– Un gran honor haber sido parte de este reconocimiento que hizo Don Julio a tantos mexicanos que durante estos 80 años de historia han puesto su granito de arena para mantener en alto nuestra raza y orgullo por esta tierra.

Hablemos de tu nuevo sencillo “24/7”, ¿es un regalo para la comunidad LGBT?

– Sí!!! Estoy feliz de poder compartir con todos este nuevo sencillo. Soy firme aliada y partidaria de la comunidad LGBTQ+ y por eso lancé el video musical “24/7” durante el Mes del Orgullo para demostrar que el amor es amor.

También cumpliste un sueño y cantaste con Train

– Así es, Es un honor para mí compartir una canción con Train. Son leyendas y el hecho de que me hayan elegido para esta canción es increíble. ¡Estoy muy agradecida! ¡Colaborar con Train es muy divertido y tengo un buen presentimiento al respecto!

Está nominada a dos Premios Tu Música Urbano, ¿cómo te sientes y qué esperas de esta noche en Puerto Rico?

– No puedo creer que este nominada a Mejor Estrella en Ascenso – Mujer y Video del Año – Artista Nuevo por “Marte” con Maria Becerra. Allí estaré en San Juan el 23 de junio. Todos pueden votar en línea.