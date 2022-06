Luis Figueroa será “Rising Star” en el National Puerto Rican Day Parade

El próximo 12 de junio el salsero boricua será honrado en el festival más grande de su país en la Gran Manzana.

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: Juan Hernandez (@juaanji)

Styled by: Reading Pantaleon (@readingp)

Makeup: Maria Laura (@muamarialaura)



El cantante y compositor puertorriqueño Luis Figueroa se consolida como uno de los nuevos exponentes de la música salsa con su sencillo “Todavía Te Espero” y su video musical, disponible en todas las plataformas de música digital.

El video musical de “Todavía Te Espero”, filmado en Miami, nos regala glamorosas locaciones, así como un look elegante por parte de Luis y su compañera de baile.

Luis Figueroa es uno de los artistas más prometedores de esta década. Egresado del prestigioso Colegio de Música Berklee en Boston, Luis llegó a ser corista de Romeo Santos y provocó revuelo en los Premios Juventud 2016 cantando “Flor Pálida” a dúo con Marc Anthony. Fungió como invitado especial en el éxito masivo “Por Perro” (2018) con Sebastián Yatra y Lary Over, superando los 600 millones de vistas en YouTube. En el 2020, logró colocar sus primeros dos sencillos como solista en la lista Latin Pop Airplay de Billboard – “La Especialista” (#27) y “Te Deseo” (#24).

A principios de 2020, Luis Figueroa fungió como telonero de Marc Anthony en su gira Opus Tour por los Estados Unidos, dándole la oportunidad de presentar sus canciones ante un público masivo. Luis sorprendió a sus fans en febrero 2021 lanzando un EP de canciones originales hechas en casa titulado 1807. El mismo mes, fue nominado a Mejor Artista Pop en los Premios Heat de HTV. Luis anotó su primer #1 en Billboard con “Hasta El Sol De Hoy” en julio 2021, tema que también llegó a la cima de las listas de Mediabase y monitorLATINO. Su siguiente sencillo “Si Tú Me Dices Ven” se convirtió en su segundo Top 10, mientras Billboard eligió a Luis como parte de su serie Latin Artist on the Rise. Luis fue nominado a sus primeros Premios Lo Nuestro en 2022 como “Artista Tropical del Año” y “Canción Tropical del Año” por “Hasta El Sol De Hoy”.

Hablemos de este nuevo álbum autotitulado “Luis Figueroa”

– Como una persona que ama mucho y ha tenido altibajos, quería hacer este álbum para explorar todas las complejidades y dinámicas del amor. Soy muy afortunado de haber trabajado con un equipo increíble en este proyecto y espero que la gente pueda sentir una variedad de emociones al escuchar el álbum. Contiene cinco canciones, cada una con su propio estilo y su propia historia única. Espero tomarme mi tiempo y dedicarle el tiempo que necesita cada sencillo.

Y viene en dos partes el álbum, ¿esta es la primera?

– Correcto, este es mi álbum más personal y que pasa por todas las emociones desde la fiesta hasta el sentimiento de la soledad y del cual estoy muy orgulloso porque escribí todas las canciones (menos el cover). Esta primera parte del álbum es producto de mi formación personal y profesional. La salsa fue mi primer amor desde niño y me he inspirado en muchos de los grandes que se han convertido en mis mentores.

Hay una canción muy especial para muchos de nosotros y es un cover…

– Sí, “Un Montón De Estrellas” es un hermoso tema que lucha por la esperanza en el poder del amor en medio de todos los desafíos y dificultades que enfrentamos con aquellos a quienes amamos.

El álbum viene con un video, ¿correcto?

– Así es, el álbum viene junto con el video musical de “Vienes”. Este fue grabado en Bogotá, Colombia, producido por Daniel McAusland y dirigido por Santiago Díaz Vence de Mambo Films.

Y estarás celebrando el orgullo boricua en Nueva York…

– El próximo 12 de junio seré honoree y “Rising Star” en el National Puerto Rican Day Parade que como todos saben se toma la quinta avenida de Nueva York para celebrar a los nuestros.