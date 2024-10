La familia de Matthew Perry habla sobre la “dolorosa” investigación tras su muerte

El padrastro de Matthew Perry, Keith Morrison, relató este lunes en una entrevista con People el “doloroso” proceso para la familia de lidiar con la investigación sobre de la muerte de la estrella de ‘Friends’.

Si bien el padrastro de Perry, de 77 años, “no puede decir nada” sobre la investigación, cree que el hecho de que el actor estadounidense fuese una reconocida figura pública ha jugado un papel importante en los cargos presentados contra las cinco imputados en el caso de su muerte.

“Solo puedo decir que lo sospecho, que las autoridades y las agencias se unieron para investigar y presentar cargos contra estas personas porque Matthew es tan famoso o conocido que se sabría”, indicó Morrison.

“La gente se enteraría de esta investigación, conocería los cargos, y se haría pública y serviría de aviso a cualquiera que estuviera en posición de facilitar el proceso: más vale que no lo haga, porque el precio, si lo hace, puede ser muy alto”, agregó.

Hablando de los problemas de adicción a las drogas del actor, Morrison dijo que “de alguna manera (Perry) creía que esa droga en particular que estaba tomando no era adictiva, que no lo mataría. Y por supuesto que lo hizo”.

Perry “había estado cerca de morir” muchas veces. “No puedo decirte cuántas, pero hubo varias veces en las que el médico vino a decirnos: ‘No va a sobrevivir a la noche, no va a sobrevivir a la semana’. O, ‘Está cerca de morir, prepárense para esa posibilidad'”, afirmó.

“Durante años tuvimos que volver a armarnos, una y otra vez, ante la posibilidad de que muriera. Y solo los heroicos esfuerzos de los médicos lo mantuvieron con vida un par de veces, por lo que le estaremos eternamente agradecidos”, sentenció.

La publicación de la entrevista coincide con el primer aniversario de la repentina muerte del actor, que fue encontrado sin vida en su casa de Los Ángeles a sus 54 años. La causa de su muerte fueron los efectos agudos de la ketamina, según reveló la autopsia el pasado diciembre.

Las autoridades arrestaron a mediados de agosto a cinco personas, entre ellas su asistente, acusadas de pertenecer a una red delictiva clandestina responsable de distribuir grandes cantidades de ketamina, sustancia que fue encontrada en el cuerpo del intérprete en el momento de su muerte.

Las autoridades aseguran que Perry obtuvo la ketamina que terminó con su vida de parte de Jasveen Sangha, conocida como ‘la reina de la Ketamina’; que la jeringa fue proporcionada por el médico Salvador Plasencia y que fue su asistente personal, Kenneth Iwamasa, quien inyectó la droga al actor el día de su muerte el 28 de octubre de 2023.

La Fiscalía sostiene que Perry fue “víctima” de una red de distribución de ketamina y añadió que los acusados aprovecharon “los problemas de adicción” de Perry para sacar provecho de él y “enriquecerse”.

El intérprete, celebrado por su personaje de Chandler Bing, había hablado sobre lo duro que se le hizo lidiar contra las adicciones en su libro de memorias ‘Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir’ (2022).

EFE

mvg