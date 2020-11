Home » Autos » Las nuevas memorias de Obama venden casi 1 millón de copias

Las nuevas memorias de Obama venden casi 1 millón de copias

Obama supera así a su esposa, Michelle Obama, que en 2018 vendió en una período similar 725.000 ejemplares de sus memorias "Becoming", un libro que estuvo más de un año en la lista de los "superventas" de The New York Times.

Gustavo Reyes / / / 68

