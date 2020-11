Home » Salud » Lecciones de una pandemia: cuando se quiere se puede

Lecciones de una pandemia: cuando se quiere se puede

Cuando se quiere se puede, siempre y cuando no se esté intentando manipular una situación difícil en beneficio propio, de aspiraciones políticas, se puede siempre y cuando se esté pensando en buscar verdaderas soluciones y no soluciones parches que no resuelven nada.

Gustavo Reyes

