Tokischa denuncia discriminación clasista en su propio país

La cantante urbana Tokischa ha vuelto a ser centro de atención, esta vez no por su música, sino por una denuncia pública sobre la discriminación que asegura enfrentar en su vida cotidiana en República Dominicana. Según reveló en una entrevista reciente para la plataforma Alofoke, la artista no ha podido establecerse en ningún apartamento de la capital dominicana debido a que constantemente se le niega la posibilidad de vivir en edificios residenciales, alegando que no es una “persona apta” para entornos familiares.

“He intentado alquilar o comprar en varios lugares y siempre me rechazan. En todos los casos, los vecinos deciden que no me pueden aceptar en sus edificios”, expresó Tokischa, visiblemente afectada por la situación. Incluso relató haber encontrado un apartamento ideal para vivir con su pareja en el centro de Santo Domingo, pero cuando se presentó a la junta de condominio, fue rechazada sin mayor explicación que el prejuicio.

“Quiero vivir aquí, pero me obligan a irme”

La intérprete de éxitos como Linda y La Combi Versace señaló que esta constante negativa la ha llevado a buscar vivienda fuera del país, específicamente en Nueva York, aunque insiste en que su deseo es permanecer en República Dominicana. “A mí me gusta vivir aquí. Yo viajo mucho, pero siempre quiero volver a mi casa”, declaró.

Pese a la imagen pública que algunos sectores tienen de ella, Tokischa asegura llevar una vida tranquila, sin fiestas ni excesos. Vive con su hermana, su sobrina y sus mascotas, no consume alcohol ni tabaco y dedica tiempo a la meditación. “El único ruido que hay en mi casa es el de los cuencos tibetanos”, comentó.

Respuesta a las críticas en redes sociales

Tras sus declaraciones, se generó una ola de comentarios en redes sociales. Algunos usuarios justificaron la discriminación bajo argumentos como su estética, estilo de vida o controversias públicas. Uno de los mensajes más duros afirmaba: “Evitamos personas como usted: estridente, fumadora, casi siempre embriagada”.

Tokischa respondió con firmeza: “Ese tipo de comentarios son ignorantes y clasistas. Mi vida personal no tiene nada que ver con mi trabajo artístico. Siempre he sido transparente. Jamás me han visto en escándalos de drogas o violencia”.

Trayectoria artística y labor social

Desde que debutó en 2018 con el tema Pícala, la carrera de Tokischa ha estado marcada por la irreverencia, pero también por la autenticidad. Su ascenso internacional se consolidó con colaboraciones con figuras como Rosalía, J Balvin, Madonna y Nathy Peluso.

Más allá de la música, la cantante está comprometida con causas sociales. A través de su Fundación Sol, brinda apoyo a mujeres en situación vulnerable. También encabezó una campaña de recaudación de fondos tras la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, donde murieron más de 230 personas, con el fin de asistir a las familias afectadas.

Tokischa vuelve a demostrar que su figura trasciende el escenario. Enfrenta estigmas con franqueza y continúa alzando la voz no solo por ella, sino por quienes también son excluidos injustamente en su propio país.