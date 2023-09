Los Fabulosos Cadillacs, pioneros del SKA latino llegan a NY 

Nueva York – Tras su gran presentación en el festival anual Coachella, que fue destacada por la revista Billboard como uno de los “momentos latinos más memorables” del evento, Los Fabulosos Cadillacs vuelven a los Estados Unidos con cuatro nuevas fechas para su gira estadounidense de 2023, que será producida por Loud And Live y Move Concerts.

El cuarteto de espectáculos comenzó el 22 de septiembre en el Smart Financial Centre de Houston, TX., seguido por paradas en Dallas y Nueva York, antes de culminar en Hollywood, FL., en el Hard Rock Live.

Los Fabulosos Cadillacs, liderados, desde casi 40 años, por Vicentico, el carismático líder y cofundador, y Sr. Flavio, bajista y corista, emergieron desde Argentina para convertirse en un reconocido grupo internacional cuyo inconfundible sonido, en constante evolución, se basa en innovadoras fusiones de ska, reggae, samba, rock, pop y salsa.

La revolucionaria colección discográfica del grupo, aclamada tanto por la crítica como por los fans, ha contado con colaboraciones de iconos internacionales, como Celia Cruz, Debbie Harry Mick Jones y Rubén Blades, este último en Fabulosas Calavera, que les ha hecho ganadores de un premio Grammy en 1998 en la categoría de “Mejor Interpretación Rock/Alternativa”. Además, Los Fabulosos Cadillacs fue el primer grupo argentino e hispanohablante en participar en la popular serie MTV Unplugged.

Muchos de los sencillos publicados por Los Fabulosos Cadillacs se han convertido también en éxitos mundiales, como “El Matador”, una samba que forma parte de las bandas sonoras de las películas “Salvajes”, “Grosse Point Blank” y “El Matador”. Otras canciones favoritas de los fans son “Vasos Vacíos” junto a Celia Cruz, “Siguiendo La Luna” y “Mal Bicho”, esta última extraída de su álbum clásico de 1995 Rey Azúcar, producido por Chris Frantz y Tina Weymouth, miembros de Talking Heads.

Como complemento a la música de Los Fabulosos Cadillacs, el grupo se expresaba con palabras, ya que Vicentico y el Sr. Flavio solían escribir versos ingeniosos e irreverentes que abordaban temas de interés social y de la vida cotidiana. Y mientras LFC se prepara para iniciar su gira por Estados Unidos, cabe señalar que la perdurable influencia musical de la banda puede escucharse en el trabajo de numerosos artistas que mezclan una amplia gama de palpitantes mezclas de sonidos, desde el reggae hasta el reggaetón.

¿Cómo se sienten al salir de gira casi 30 años después de la primera?

–Flavio Cianciarulo: Te digo que hay muchas cosas diferentes. Primero todos somos padres y ya no tenemos la energía y la juventud para salir de fiesta siempre (risas). Ya conocemos las ciudades donde vamos y ya sabemos a dónde ir. Ahora es mucho más acerca de la música y no acerca de nosotros. Nos encanta conectar con el público que nos sigue desde hace tanto tiempo.

¿Cómo se mantienen vigentes después de 15 discos de estudio?

–Flavio Cianciarulo:Creo que aunque tuvimos cada uno proyectos solistas e hicimos cosas por separado nunca peleamos o nos alejamos. Siempre hemos estado hablando y queriendo que la banda perdure en el tiempo.

¿Cómo se preparan para la gira y cómo logran tantas fechas?

-Flavio Cianciarulo: Yo hablo por mí y es que no tomo, no me drogo y practico deportes. Por ejemplo, ahora mismo acabo de llegar de una clase de Yuyitsu.

¿Dónde se estarán presentando mientras están en USA?

-Flavio Cianciarulo: Estaremos en Houston, Dallas, Nueva York y Hollywood, FL

¿Qué Podemos esperar de su presentación este 29 de septiembre en el Madison Square Garden?

-Flavio Cianciarulo: Bueno, primero quiero decir que nos sentimos honrados y muy contentos de volver al Madison, una de las arenas más importantes del mundo. Pueden esperar más de dos horas de éxitos y mucha energía. Cantaremos todos nuestros éxitos.