LUIS FIGUEROA Se Consolida Como Uno De Los Nuevos Exponentes De La Salsa con  “TODAVÍA TE ESPERO”

El cantante y compositor puertorriqueño Luis Figueroa se consolida como uno de los nuevos exponentes de la música salsa con su sencillo “Todavía Te Espero” y su video musical, disponible hoy en todas las plataformas de música digital.

Nueva York – “Todavía Te Espero” nos deleita con una percusión tropical, trombones y arreglos innovadores, al mismo tiempo que destaca la enérgica voz de Luis Figueroa. Luis es parte y se destaca dentro de un movimiento musical tropical fuerte y vibrante de la década 2020.

Escrita por Luis, “Todavía Te Espero” cuenta la historia de un triángulo amoroso donde el protagonista se da cuenta que su ex quiere regresar, pero no logra encontrar el camino de vuelta: “todavía te espero, cada vez que siento que me olvidas me atrapa tu recuerdo” Esta canción fue producida por el reconocido y talentoso venezolano Motiff.

El video musical de “Todavía Te Espero”, filmado en Miami, nos regala glamorosas locaciones, así como un look elegante por parte de Luis y su compañera de baile.

“Todavía Te Espero” es el primer sencillo de su nuevo álbum de canciones inéditas que saldrá esta primavera. También es el primer lanzamiento del nuevo material de Luis Figueroa desde su exitoso proyecto Canciones del Alma, que incluye un LP y un álbum visual disponibles en su canal de YouTube.

Canciones del Alma incluye dos exitosos sencillos que rinden homenaje a sus raíces en la música tropical. “Si Tú Me Dices Ven (Versión Salsa)” alcanzó el puesto número 1 en la lista Tropical de Mediabase. En julio, “Hasta El Sol De Hoy (Versión Salsa)” llegó a la cima de la lista Tropical Airplay de Billboard, convirtiéndose en su primer éxito en llegar al número 1. También irrumpió fuerte en las emisoras de pop latino, alcanzando el puesto #8, marcando un hito en el género de salsa, sobre todo para un artista en ascenso.

Podrás disfrutar de las actuaciones de Luis en vivo como invitado especial de El Gran Combo de Puerto Rico en la gira de su 60o aniversario. La lista completa de fechas sigue.

LUIS FIGUEROA – INVITADO ESPECIAL – EL GRAN COMBO Gira de 60o Aniversario

10 de junio – Bethlehem, PA – Wind Creek Bethlehem Casino

2 de octubre – Tampa, FL – Seminole Hard Rock Casino

7 de octubre – Queens, NY – Kupferberg Center for the Arts

8 de octubre – Newark, NJ – New Jersey Performing Arts Center

18 de noviembre – Bronx, NY – Lehman Performing Arts Center

19 de noviembre – Atlantic City, NJ – Tropicana Showroom

23 de noviembre – Orlando, FL – Hard Rock Live

25 de noviembre – Washington D.C. – The Theater at MGM National Harbor

26 de noviembre – Uncasville, CT – Mohegan Sun Arena