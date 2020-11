NICKI MINAJ CELEBRA UNA DÉCADA DE PINK FRIDAY

El reconocido e inigualable dúo de productores y compositores, Andrés Torres y Mauricio Rengifo, se alzaron victoriosos durante la Vigesimoprimera Entrega Anual Del Latin GRAMMY al ganar el premio en la categoría de “Productor del Año”.

Nueva York – Pink Friday rompió la cultura cuando llegó por primera vez el 22 de noviembre de 2010, catapultando a Minaj al estatus de ícono. El álbum alcanzó el número 1 en el Billboard 200, convirtiéndose en el debut femenino de hip-hop más vendido desde The Miseducation of Lauryn Hill en 1998. Triple platino certificado, Pink Friday generó una serie de éxitos, incluido el 8x platino “Super Bass, ”Triple platino“ BedRock ”[hazaña. Young Money & Lloyd], platino “Moment 4 Life” [feat. Drake], “Fly” [hazaña. Rihanna] y “Your Love” y oro “Did It On’em”. Pink Friday pasó seis semanas en el n. ° 1 en la lista de los mejores álbumes de R & B / Hip-Hop en 2011, empatando durante la mayor cantidad de semanas en el n. ° 1 por un acto de rap femenino y un récord que Nicki más tarde rompería cuando Pink Friday: Roman Reloaded lideró durante siete semanas en 2012. Además, ¡todavía tiene ese récord hoy! Pink Friday también recibió tres nominaciones a los premios GRAMMY® en la categoría de “Mejor álbum de rap”, “Mejor artista nuevo” y “Mejor interpretación de rap” por “Moment 4 Life”. También se llevó a casa el “Álbum de rap del año” en los American Music Awards.