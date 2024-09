Nicolás Maduro dice que González Urrutia le pidió “clemencia” y niega denuncia de coacción

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este jueves que el abanderado de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, le pidió “clemencia” para salir del país, al tiempo que negó que haya habido algún tipo de coacción por parte del Gobierno contra el antichavista para concretar su exilio hacia Madrid.

“Me da pena ajena que usted señor González Urrutia, que me pidió clemencia a mí, no tenga palabra, (que) no tenga palabra con lo que se empeñó y alegue su propia torpeza y su propia cobardía para tratar de salvar yo no se qué”, dijo el mandatario durante un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.