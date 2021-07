Panda Express lanza versión a base de plantas del famoso Orange Chicken

El Beyond the Original Orange Chicken estará disponible por tiempo limitado en ubicaciones selectas del Sur de California y en la ciudad de Nueva York a partir del 26 de julio de 2021.

Nueva York – No es secreto que el paladar de los consumidores va cambiando al pasar los años. Hoy en día, muchos consumidores buscan maneras de satisfacer sus antojos de forma nutritiva y otros han evolucionado su dieta para mejorar su alimentación en general. Como resultado, muchas personas han optado por consumir productos a base de plantas si se les presenta la alternativa ya que la dieta vegana tiene múltiples beneficios para la salud y es capaz de proporcionar nutrientes esenciales. De hecho, un estudio del Journal of the American Heart Association concluyó que “las dietas ricas en alimentos vegetales y más bajas en alimentos animales se asociaron con un menor riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovascular en la población general.”

Panda Express, el restaurante chino favorito de los Estados Unidos está lanzando una versión vegana de su famoso platilloThe Original Orange Chicken® junto a Beyond Meat para satisfacer las diferentes preferencias y gustos de los consumidores. El Beyond the Original Orange Chicken es una versión fresca, deliciosa e innovadora de su platillo icónico y de fama mundial. Los crujientes trozos de Beyond Chicken son salteados al wok en una salsa de naranja dulce y picante. Este nuevo platillo principal captura la textura y el sabor irresistible de The Original Orange Chicken® y, al mismo tiempo, es una buena fuente de proteínas de origen vegetal.

Parte de la misión en Panda Express siempre ha sido crear una sabrosa variedad de platos chino-estadounidense que atraigan las diferentes preferencias y gustos de valiosos consumidores. Otros platillos a base de plantas incluyen berenjena tofu, vegetales, rollitos de primavera de vegetales y arroz blanco e integral al vapor.

Panda Express ha creado una página de conteo regresivo para que los consumidores sepan qué locales servirán Beyond Meat en PandaExpress.com/btooc.