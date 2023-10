PINK PABLO ESTRENA SU EP DEBUT, “ROAD 2 NEVERLAND”

Pink Pablo sigue arrasando en todo el mundo con sus sonidos originales y vanguardistas, invitando a su público a un viaje íntimo a través de su música. Con “road 2 neverland” consolida el proyecto que viene construyendo tras seguir la dirección de Marcos Mazo, trayendo mezclas únicas y sonidos alternativos.

Nueva York – El fenómeno puertorriqueño cantautor y artista revelación Pink Pablo lanza su esperado EP debut, “road 2 neverland”, que es el primero dos EPs que resumen su trayectoria tras dejar el doctorado para enfocarse en su carrera musical. Compuesto por seis canciones producidas por él mismo, Pink Pablo busca seguir moviendo las emociones de sus fans con canciones que demuestran su talento para la lírica y su habilidad para fusionar los más diversos géneros musicales. “road 2 neverland” está disponible en todas las plataformas digitales a partir de hoy.

“road 2 neverland” reúne seis de sus sencillos más recientes. En el tema que abre el disco “neverland”, Pink Pablo nos trae una mezcla de sonidos electrónicos únicos combinados con letras provocativas que caracterizan el trabajo de Pablo. A continuación, “no es culpa mía,” donde Pablo experimenta una fusión de elementos clásicos del rock con el DnB (drum and bass). Para el tercer tema, el cantautor puertorriqueño presenta “falco”, donde busca guiar al oyente hacia un trance que va más allá del amor y hacia vibraciones más existencialistas y dicharacheras, asegura Pink Pablo.

Sumándose a las producciones cuidadosamente curadas del EP, “veo luces” destaca sintetizadores melódicos y letras que equilibran romance e inmoralidad. “perdimos el control” muestra la vibra única y espontánea de Pink Pablo, pintándolo como un artista alternativo y versátil, capaz de narrar fracasos amorosos de manera humorística. Para cerrar, el fenómeno puertorriqueño define “no me haces bien” como una experiencia catártica ante las relaciones que sacan lo peor de nosotros.

“Hace dos años, abandoné un programa de doctorado en el que estaba matriculado en la Universidad de Puerto Rico para producir y escribir canciones en diferentes estudios (con gente que conocería ese mismo día) por todo Los Ángeles. Mudarme representaba la libertad de lo que otras personas querían que fuera; me invadió una sensación de rebeldía y procedí a disfrutar de mi recién descubierta libertad en una ciudad diferente,” comparte Pink Pablo. “Empecé a descubrir quién era Pink Pablo y mi imagen también empezó a cambiar. Después de un año en Los Ángeles, volvimos a Puerto Rico con una bolsa llena de canciones. Al recordar esas canciones, en retrospectiva comenzó a desarrollarse una historia. La rebeldía eufórica en busca de placer no me llevaba a ningún lado. Las experiencias y los desengaños vinieron acompañados de lecciones. Lecciones que llevaron a este primer EP a terminar con una realización. La música hecha después de estas experiencias comenzó a servir a un propósito más elevado para mí y para la gente que la escucha. Neverland es ese lugar donde nuestro niño interior vive y es siempre libre para crear”.