PROGRAMA ENVOY MORTGAGE GIFT OF HOME SORPRENDERÁ A 50 CLIENTES EN LOS EE.UU. CON APOYO HIPOTECARIO

Dos Clientes Hispanos Recibieron una Sorpresa de Gift of Home. La Empresa Obsequiará $150,000 en Total en Pagos Hipotecarios y Asistencia Fiscal entre Enero y Junio de 2021

Nueva York – Envoy Mortgage anunció recientemente que obsequiará a 50 hogares en los EE.UU. hasta $150,000 en apoyo hipotecario, incluyendo los impuestos, como parte de su programa Gift of Home, diseñado para mostrar gratitud en un periodo económicamente difícil para los clientes. Hasta junio de 2021, Envoy Mortgage elegirá aleatoriamente a 50 de sus clientes de todo el país para recibir el pago de una mensualidad de hipoteca y apoyo fiscal.

Para asegurar el bien común, los ganadores de Gift of Home serán clientes que desempeñen papeles esenciales en sus comunidades y que han sido los más afectados durante la pandemia del coronavirus, incluyendo veteranos militares, personal de primeros auxilios, enfermeras, educadores y pequeños empresarios y sus empleados.

El programa fue lanzado oficialmente en Houston, la ciudad de origen de Envoy Mortgage, donde la compañía sorprendió a Josué Rios, un bombero de ascendencia mexicana, que contrajo COVID-19 mientras trabajaba en primera línea. Envoy Mortgage cubrirá todas las mensualidades de la hipoteca del Sr. Rios de enero a diciembre de 2021.

“El 2020 fue un año desafiante, no sólo para mi familia, pero para muchos más en nuestra comunidad. Estoy sobrecogido y tan agradecido de estar recibiendo el Gift of Home de Envoy Mortgage,” dijo el bombero de Houston, Josué Rios, quien trabaja en la Estación de Bomberos 83. “Esto cambia vidas y significa todo para mí y mi familia.”

Entre los ganadores del Gift of Home a la fecha, otra hispana, Diana Cobb de San Antonio, fue sorprendida por los miembros del equipo Envoy en su oficina el 26 de febrero. Se sintió asombrada y honrada de recibir el apoyo de su compañía hipotecaria en un periodo muy desafiante en su vida. Cobb sirvió como veterana por más de 10 años, es madre de tres niños de menos de 11 años y perdió a su esposo en 2019.

Cobb dijo, “Este regalo me da paz para mí y para mis hijos. Me da alivio, ya que este mes no tendré que preocuparme por pagar mi hipoteca. Significa todo para mí. Cuando firmé por mi casa en su cumpleaños 33, fue una señal de que todo estaría bien. Hoy, ustedes lo han hecho presente. Gracias, desde el fondo de mi corazón.”

Diana Cobb dijo que sus mayores retos han sido trabajar la pérdida de la vida de su esposo y sus hijos pequeños, que aún están en duelo por él. En honor a su recién fallecido esposo, firmó por su casa en el que hubiera sido su cumpleaños 33.

Avery Duque, Originadora de Préstamos en Envoy Mortgage en San Antonio, estuvo en el lugar al momento de la sorpresa de Cobb y dice que sintió mucha humildad ante la historia de Diana.

“Fui a conocerla, pensando que sería un momento conmovedor para todos. Fue mucho más que eso. Escuchar la historia de Diana en persona y hablar con ella me recordó lo mucho que significa no sólo calificar para comprar una casa, sino también poder estar cerca de personas que se interesan,” dijo Duque. “Hago esto tan a menudo que olvido lo increíblemente especial que es comprar una casa. Envoy busca facilitar las cosas y bajar las barreras de entrada para las personas de tantas maneras. Me siento tan orgullosa de estar con una compañía que se preocupa lo suficiente para dar el regalo del hogar, especialmente en estos tiempos difíciles.”

“Decir que la pandemia del coronavirus ha dificultado la vida de muchas personas en todo el país es un eufemismo. Debíamos hacer algo para ayudar a levantar a las personas. Simplemente, es parte del ADN de Envoy,” dijo Ron Millard, director ejecutivo de Envoy Mortgage. “Entendemos el importante papel y el impacto positivo que tiene una casa en la vida de una persona; realmente es un regalo. Nos sentimos bendecidos de poder ofrecer este regalo a nuestros clientes y no puedo esperar por dar más momentos sorpresa en los mercados que atendemos en todo el país.”

“Somos locales y nos preocupamos. Nuestros clientes son nuestros vecinos, así que queremos atenderlos y entregarles una experiencia hipotecaria significativa para ellos y para los empleados en las comunidades que atendemos,” dijo Millard. “Sólo queremos hacer lo correcto por nuestros clientes y empleados y creemos que tener un enfoque holístico de la experiencia hipotecaria es lo correcto.”