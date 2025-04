Próximamente: Las películas más esperadas de primavera y verano

Nos encantan las películas, así que nos hace mucha ilusión compartir las que más nos apetece ver esta primavera y verano. En esta lista hay algo para todos los gustos. Tanto si te gusta pasar miedo como si quieres ver algo divertido con toda la familia, aquí hay algo para ti.

THUNDERBOLTS*

Mayo 2, 2025

Marvel Studios y un grupo de veteranos del cine independiente que se vendieron presentan “Thunderbolts”, un irreverente equipo que reúne a la asesina deprimida Yelena Belova junto a la banda de inadaptados menos esperada del MCU.

ROSARIO

Mayo 2, 2025

La corredora de bolsa de Wall Street, Rosario Fuentes, regresa al apartamento de su abuela tras su repentina muerte. Mientras ordena las pertenencias de su abuela, Rosario descubre un espantoso secreto: una cámara oculta llena de artefactos ocultos vinculados a oscuros rituales generacionales. Mientras fenómenos sobrenaturales la acechan, Rosario debe confrontar los secretos enterrados de su familia y enfrentarse a la verdad sobre los sacrificios y las decisiones que tomaron.

FINAL DESTINATION: BLOODLINES

Mayo 16, 2025

El capítulo más reciente de la exitosa y sangrienta franquicia de New Line Cinema lleva a la audiencia de vuelta al mismo principio del retorcido sentido de justicia de la Muerte—”Final Destination: Bloodlines“.

Atrapada por una pesadilla recurrente y violenta, la estudiante universitaria Stefanie regresa a casa para localizar a la única persona que podría romper el ciclo y salvar a su familia de la espantosa muerte que inevitablemente les espera a todos.

LILO & STITCH

Mayo 23, 2025

Una nueva versión en acción real del clásico animado de Disney de 2002, “Lilo & Stitch” es la historia deslumbrantemente divertida y conmovedora de una niña hawaiana solitaria y el alienígena fugitivo que ayuda a reconstruir su familia rota.

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON

Junio 13, 2025

En la isla áspera de Berk, donde los vikingos y los dragones han sido enemigos mortales durante generaciones, Hiccup (Mason Thames; The Black Phone, For All Mankind) se destaca. El inventivo pero a menudo ignorado hijo del Jefe Stoick el Vasto (Gerard Butler, retomando su papel de voz de la franquicia animada), Hiccup desafía siglos de tradición cuando se hace amigo de Toothless, un temido dragón “Furia Nocturna”. Su vínculo inesperado revela la verdadera naturaleza de los dragones, desafiando los mismos cimientos de la sociedad vikinga.

ELIO

Junio 20, 2025

Durante siglos, las personas han llamado al universo en busca de respuestas—en la nueva película de Disney y Pixar “Elio,” ¡el universo responde! Esta cósmica aventura presenta a Elio, un fanático del espacio con una imaginación desbordante y una gran obsesión por los aliens.

Así que, cuando es transportado al Communiverse, una organización interplanetaria con representantes de galaxias lejanas, Elio se lanza de lleno a esta épica misión. Al ser erróneamente identificado como el líder de la Tierra, Elio debe formar nuevos lazos con excéntricas formas de vida alienígenas, afrontar una crisis de proporciones intergalácticas y, de alguna manera, descubrir quién es y dónde realmente debe estar.

MEGAN 2.0

Junio 27, 2025

Con el futuro de la existencia humana en juego, Gemma se da cuenta de que la única opción es resucitar a M3GAN (Amie Donald, con la voz de Jenna Davis) y darle algunas mejoras, volviéndola más rápida, fuerte y letal. Cuando sus caminos se cruzan, la original A.I mala está a punto de encontrar a su rival.

JURRASIC WORLD REBIRTH

Julio 2, 2025

Cinco años después de los eventos de Jurassic World: Dominion, la ecología del planeta ha resultado en su mayoría inhóspita para los dinosaurios. Los que han sobrevivido se encuentran en entornos tropicales aislados, con climas similares al que alguna vez favoreció su existencia. Las tres criaturas más colosales dentro de ese ecosistema tropical son clave para un medicamento que traerá beneficios milagrosos para salvar la vida humana.

SUPERMAN

Julio 11, 2025

“Superman”, la primera película de largometraje de DC Studios en llegar a la gran pantalla, está lista para despegar hacia los cines de todo el mundo este verano, de la mano de Warner Bros. Pictures. Con su estilo único, James Gunn aborda al superhéroe original en el recién imaginado universo DC, con una combinación singular de acción épica, humor y emoción, presentando a un Superman impulsado por la compasión y una creencia inherente en la bondad de la humanidad.

THE FANTASTIC FOUR: FIRST STEPS

Julio 25, 2025

Ambientada en un mundo retrofuturista inspirado en la década de 1960, Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos de Marvel Studios presenta a la Primera Familia de Marvel—Reed Richards/Mr. Fantástico (Pedro Pascal), Sue Storm/Mujer Invisible (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Antorcha Humana (Joseph Quinn) y Ben Grimm/La Cosa (Ebon Moss-Bachrach)—mientras enfrentan su desafío más grande hasta ahora.

Obligados a equilibrar sus roles como héroes con la fortaleza de su vínculo familiar, deben defender la Tierra de un dios cósmico devorador de mundos llamado Galactus (Ralph Ineson) y su enigmático Heraldo, Silver Surfer (Julia Garner). Y si el plan de Galactus para consumir el planeta entero y a todos sus habitantes no fuera lo suficientemente aterrador, la amenaza se vuelve aún más personal.

BAD GUYS 2

Agosto 1, 2025

En el nuevo y emocionante capítulo de la aclamada comedia de DreamWorks Animation sobre un astuto grupo de animales fuera de la ley, nuestros ahora reformados Bad Guys están intentando (muy, pero muy en serio) ser buenos, pero en lugar de eso se ven envueltos en un robo de alto riesgo que los lleva a recorrer el mundo, orquestado por un nuevo grupo de criminales que jamás imaginaron: The Bad Girls.

FREAKIER FRIDAY

Agosto 8, 2025

En la película, Curtis y Lohan retoman sus papeles como Tess y Anna Coleman. La historia retoma años después de que Tess (Curtis) y Anna (Lohan) atravesarán una crisis de identidad. Ahora, Anna tiene una hija propia y una futura hijastra. Mientras navegan por los numerosos desafíos que surgen cuando dos familias se fusionan, Tess y Anna descubren que el rayo podría, de hecho, caer dos veces.