Nueva York – Estamos a una semana de celebrar el Día de la Independencia, la fiesta nacional más importante del año. No cabe duda, que una de las mejores formas de celebrar es disfrutando de tu comida favorita. Para los amantes de los postres, no pueden dejar de probar el ‘Red, White & Boom Insane Milkshake’ de Sugar Factory, disponible en todos los restaurantes a nivel nacional. Este suculento postre de edición limitada, combina el helado de vainilla y galleta y se sirve en una patriótica taza glaseada de vainilla con una mezcla de cristales de azúcar rojos, blancos y azules, y estrellas de caramelo. Esta delicia, está cubierto con crema batida, caramelos con sabor a fresa y un surtido de gomitas. Precio: $21.

Sugar Factory, nombrado “El restaurante más Instagrammed en los Estados Unidos” por Food & Wine Magazine, ofrece una dulce escapada con ubicaciones en todo Estados Unidos, incluyendo sus restaurantes más nuevos en Aventura Mall en el sur de Florida y Miami Beach en colaboración con la cantante latina, Natti Natasha; Filadelfia; Dallas; Las Vegas; Resorts World Casino New York City; Bally’s Dover Casino Resort en Delaware; Seminole Hard Rock Hotel & Casino Tampa; Mall of America en Bloomington, MN; Atlanta en el corazón de Midtown; Hard Rock Hotel & Casino Biloxi; Theatre Box en el Gaslamp Quarter de San Diego; y Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City. Sugar Factory American Brasserie también está presente en Nueva York, Chicago, Rosemont (Illinois), Connecticut (Foxwoods Resort Casino), ICON Park (Orlando) y Miami (Ocean Drive y Bayside Marketplace). La marca se expandirá a más mercados estadounidenses el año que viene, como Indianápolis; Houston; San Antonio, TX; Cherry Hill, NJ; Jacksonville, FL; Honolulu, HI; Detroit; y muchos más. La marca tiene presencia internacional con restaurantes en Baha Mar, en Nassau (Bahamas); Dubai, en Festival City Mall y CityWalk; y The Mall World Trade Center, en Abu Dhabi.