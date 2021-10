ROLANDO PLASENCIA ESTRENA EL LANZAMIENTO DE “MONTAÑITA”

El cantante Ecuatoriano, Rolando Plasencia lanzó el pasado 25 de agosto su nuevo sencillo, "Montañita", que vendrá incluido en su próximo álbum, como había adelantado y publicado el propio artista en sus redes sociales.

Nueva York – Con un estilo diferente y muy característico, fue él mismo quien compone “Montañita” y la cual es producida por Ghost El Phantom. Su video, ya se encuentra disponible en todas sus plataformas digitales.

Cabe destacar que, en la música Rolando Plasencia, avanza a la velocidad de la luz, su inclinación todo el tiempo ha sido por el “pop latino” género en el cual incursiona desde el año 2002, fecha en la que iniciaría la lucha y búsqueda por conseguir su sueño más grande. Ha conseguido hacerse en el mercado Estadounidense, donde actualmente reside.

“Lo que he podido conseguir a través de la música me hace sentir pleno. Espero recibir de mi público el apoyo de siempre, ahora, con mi nuevo lanzamiento. He trabajado muy duro para lograr todo lo que ahora estoy viendo materializado en mi carrera. Quiero ser una estrella reconocida y espero llegar a lo más alto de las listas.” Indicó Rolando Plasencia.

Inspirado por muchos artistas, pero en especial, por Ricardo Arjona y Juanes, quienes son su mayor referente, sigue aprendiendo y traspasando barreras.

Uno de sus más grandes y reciente éxito “Hey Mama Rica”, canción que cuenta con más de 20 millones de reproducciones tanto en Youtube como en Tik Tok. Otros temas importantes que hacen parte de toda su trayectoria y repertorio son “Junto a ti”, “ Solo tu”, “Vuela” y “ South West” , “Para ti”, “Basta”, “Ya es tiempo”, entre otros. Todos de su autoría, personalidades de renombre han sido parte de sus proyectos, entre ellos, Silverio German “Chavalier”, Eli Menezes, Jotan Afanador, Patrick Andy, Ariz Martinez que han trabajado junto a grandes exponentes musicales como Romeo Santos, Don Omar, Wisin y Yandel, Celia Cruz y muchos más.

A finales del año 2021, Rolando Plasencia, prepara el lanzamiento de su segundo álbum del cual más adelante estará dando fecha.Para él, la disciplina ha sido su más grande herramienta para tener éxito en los más altos niveles de la música y de esta industria.

Puedes ver más en:

Instagram: @rolandoplasencia

Twitter: @byROLANDO

Facebook: facebook.com/rolandoplasencia

Youtube: youtube.com/rolandoplasencia