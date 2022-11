Santiago Cruz nos da una ”probadita” de su nuevo álbum

Santiago Cruz, músico, compositor y escritor colombiano, con una prestigiosa carrera en la industria musical latinoamericana, presenta su nueva canción titulada “Casi”, inspirada en el clásico del cine “Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos”, película del director francés Michel Gondry de 2004.



Por: Gustavo Reyes

Después del éxito de “Porque Yo Te Quise”, primer sencillo del próximo álbum del artista ibaguereño, se estrena “Casi”, un tema creado a partir de la premisa de que es posible borrar de la memoria los recuerdos de una persona, tal y como sucede en la historia protagonizada por Kate Winslet y Jim Carrey. En esta canción, es notoria la sensación del intento y el fracaso, de ahí el nombre “Casi”.

Escrita por Santiago Cruz, Juan Pablo Vega y Raquel Sofía, en su sonoridad “Casi” se acerca a The Beatles, conservando un lap steel y un efecto en el piano muy particular, que desde los primeros acordes la convierte en una canción con mucha personalidad. La letra llega directamente a los corazones de quienes han perdido a un ser amado; describe una relación fallida y el dolor de decir adiós.

¿Qué fue eso que CASI pasa…?

– Yo creo que la vida está llena de “casis” y si bien es cierto que hay personas que aunque la dieron toda y se la jugaron y no la lograron. Los titulares solo se los llevan los que ganan. Me he vuelto en una apasionado por las historias de los fracasos y en el amor eso es mucho más evidente. Ahora estoy casado pero durante 20 años hubo muchos “casis”.

La película “Eterno resplandor de una mente sin recuerdos”, aparece también como protagonista

– Estaba con Raquel Sofia y Juan Pablo Vega en una sesión de grabación y no me preguntes por qué pero me apareció esa imagen de John cuando solo le queda un recuerdo de Clementine y pensé wow debe ser muy fuerte.

¿De dónde viene la inspiración para este nuevo álbum?

– La gestión de los recuerdos es la protagonista. Debe ser porque estoy llegando a los 40 y a veces olvido cosas. Este álbum es tocado y grabado por músicos, ya todo se puede agarrar super fabricado de apps y armar. Aquí fueron los músicos detrás de cada instrumento los protagonistas.

Acabas de terminar tu “Yo Te Tour”, ¿cómo te sientes de volver a salir de gira?

– Una de las ciudades más emocionantes de volver a visitar fue Venezuela ya que no iba hace 10 años y reecontrarme con las personas fue genial. Venezuela fue el país que me abrió la puerta después de Colombia.