Aylín Mujíca revela sus “Secretos de Villanas”

Todo sobre la serie que está dando de qué hablar donde seis de las villanas más famosas de la tv se encuentran y se enfrentan!!!



Por: Gustavo Reyes

@gustavoretesnyc

Fotos: Canela.TV

Ya puedes descargar y ver por la APP de Canela.TV “Secretos de Villanas”, una serie de reality original de dos partes, con un total de diez episodios, reuniendo por primera vez en la historia de la televisión hispana a seis de las villanas de telenovelas más emblemáticas de todos los tiempos: Aylín Mújica, Cynthia Klitbo, Gabriela Spanic, Geraldine Bazán, Sabine Moussier y Sarah Mintz.

La primera parte, “Secretos de Villanas: El Encuentro” cubrirá, en tres episodios, la reunión inicial de las seis villanas en un set en la Ciudad de México.

La siguiente parte, “Secretos de Villanas: Las Vacaciones”, documentará a través de nueve episodios a las seis divas mientras viajan juntas a Cabo San Lucas.

La serie le mostrará cómo realmente son cuando no están actuando como villanas de novelas y descubrirán lo que las une como actrices: ser mujeres, esposas y madres.

Esta serie también marcará el regreso a la televisión de Sarah Mintz, antes conocida como Maritza Rodríguez, quien hará su primera aparición después de su matrimonio, cambio de nombre y de convertirse al judaísmo ortodoxo.

¿Cómo llegas a “Secretos de Villanas” y de qué se trata esta serie?

– Ruben Consuegra uno de los productores me llamó para decirme esta maravillosa idea y por supuesto acepté. Ayudé un poquito a conseguir al cast ya que con algunas soy amiga como con Sarah Mintz , quien fue la meas difícil de conseguir ya que se convirtió al judaísmo y tiene muchas restricciones. ¿Qué te puedo decir? La serie sigue a estas 6 villanas que se encuentran una noche y luego se van de vacaciones.

¿Es de dos partes?

– Sí, en la primera verás el reencuentro presentado por Enrique Sapene, el cual fue sumamente emotivo. Todo el mundo lloró, había mucha emoción y una energía increíble. Luego a mí se me ocurre irnos todas a cabo San Luca y ahí viene la segunda parte donde podrán ver de todo. Celos, envidia, peleas, rencores, amistad, amor, resentimientos, secretos… De todo.

¿Quiénes son estas 6 villanas y con quienes ya has trabajado y a quien no conocías?

– Cynthia Klitbo, Gabriela Spanic, Geraldine Bazán, Sabine Moussier, Sarah Mintz y yo. Con Cynthia somos casi hermanas y con Sarah también tengo una bonita amistad. Con el resto de chicas he coincidido en alfombras, premios y demás.

¿Por qué crees que has hecho siempre de villana?

– Es rarísimo porque yo me considero una persona noble, no me meto con nadie, no juzgo y no me gusta el chisme. Cuando tuve que hacer una villana me encantó porque era mejor que ir al psicólogo (risas). Fue con la telenovela “Marina” tuve que ser unas gemelas y me fascinó.

¿Dónde podemos ver la serie?

– Los episodios estarán disponibles semanalmente a través de Canela.TV empezando con “Secretos de Villanas: El Encuentro” el 20 de octubre y “Secretos de Villanas: Las Vacaciones” el 17 de noviembre. La serie es producida por Canela.TV en asociación con Enrique Sapene y Rubén Consuegra, de River Waves Production.

Algunos lectores no saben muy bien qué es Canela.Tv, contémosles un poco acerca de la APP

– Canela.TV es una plataforma de streaming de video completamente gratuita para los hispanos/latinos de Estados Unidos y países de Latinoamérica de habla hispana. Descarga la aplicación de Canela.TV en la tienda de aplicaciones en tu teléfono iOS y Android.