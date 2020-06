Santiago Cruz se transforma en Cuarentena

El cantante colombiano nos presenta "Hay días", su primera canción como artista independiente y su pódcast "Punto de vista" con invitados muy especiales.

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos The 3 Collective

El cantautor colombiano Santiago Cruz nos sorprende una vez más con un tema perfecto para los momentos difíciles. “Hay Días” es una composición de su autoría que habla sobre los altibajos que puede haber en la cotidianidad del ser humano.

Con el incomparable sello que representa la música de Santiago Cruz, la canción nos pone a pensar con frases como: “Hay días en que voy volando al viento como un trozo de papel, días en que no respondo”.

Santiago se considera un ‘contador de historias’ y lo ha demostrado a lo largo de su carrera musical. Con este sencillo cuenta esos sentimientos propios y tal vez, los de muchos otros, para los que hay días en los que hasta pensar se vuelve doloroso; momentos donde sólo se espera que, al extender la mano, alguien a quién amas esté a tu lado. “Y en esos días, corazón, es que te pido por favor que no me sueltes”.

Hablemos de “Hay días”, tu nuevo sencillo

– Este es un tema que escribí hace más de un año, aunque pareciera producto de un viaje en la máquina del tiempo a esta época. Es raro como funciona para ese momento, pero creo que es porque todos tenemos un mal día, por cosas que pasan o por cómo nos sentimos.

Esta es tu primera canción como independiente, ¿cómo te sientes?

– Así es, me independicé porque sentía que no encajaba dentro de la industria discográfica que en este momento homogeniza y no da cabida a lo diferente.

¿”Hay Días” será parte de una nueva producción musical?

– Creo que es muy prematuro para hablar de disco o siquiera de presentaciones. Aún no estamos seguros hasta cuando irá esto y no es pertinente hablar de planes que no sepamos si vamos o podamos cumplir.

También vuelves a los podcasts con “Punto de vista”

– Así es, la temporada se llama también “Hay días” y los capítulos nuevos llegan a todas las plataformas digitales donde pueden oírme todos los lunes en la tarde.

¿Qué invitados han estado en tu podcast?

– He contado con grandes amigos y personas que admiro mucho entre los cuales se cuentan la escritora Amalia Andrade, el jugador de fútbol Carlos “El Pibe” Valderrama y los cantantes J. Balvin, Pilar Cabrera y Pío Perilla y Leiva de la banda española Vetusta Morla.