Silvestre Dangond anuncia serie de conciertos en el teatro The Fillmore

Como amante de las tradiciones -no en vano es un cantautor de vallenato-, el intérprete de temas como “Cásate conmigo” reveló que las presentaciones tendrán lugar en el icónico teatro The Fillmore Miami Beach los días 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 y 16 de mayo.

Nueva York – El artista colombiano Silvestre Dangond anunció este viernes la histórica serie de conciertos que ha titulado “De Local” y que describió en entrevista con Efe como una “residence” en uno de los principales teatros del sur de Estados Unidos.

“Se trata de ocho conciertos en Miami, la ciudad en la que vivo desde hace casi una década. Por eso el nombre de ‘De Local’. En la calle siento que hay una gran necesidad de desahogo, tanto de mi parte como del público, y por eso me di a la tarea de crear un espectáculo que sea seguro para la salud pero que no sacrifique la esencia de lo que es un concierto en vivo”, explicó Dangond.

Como amante de las tradiciones -no en vano es un cantautor de vallenato-, el intérprete de temas como “Cásate conmigo” reveló que las presentaciones tendrán lugar en el icónico teatro The Fillmore Miami Beach los días 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 y 16 de mayo.

“Voy a hacer muchísimas versiones de mi música para adaptarla al formato que estamos desarrollando, que tiene un toque vintage y retro. La idea es crear una magia única”, explicó Dangond, quien rechazó que eso signifique sacrificar el baile.

Reconoció que habrá una importante presencia de los temas de su disco más reciente, “Las locuras mías”, pero prometió incluir muchos de sus grandes éxitos como “Niégame Tres Veces”, “Me Gusta Me Gusta”, “La Gringa” y “La Colegiala”, entre otros.

“Soy consciente de que mi música provoca muchas emociones y ganas de bailar. De hecho, si el público no baila yo siento que no estoy haciendo bien mi trabajo, por lo que se va a diseñar un sistema para que la gente pueda mantener la distancia social sin dejar de pasarla bien”, agregó.

La idea es que haya mesas, con varias sillas vacías. Solo venderán un tercio de la capacidad del teatro, unas 800 entradas, y se dejará espacio para que el público pueda bailar sin correr peligro de contagio del coronavirus.

Aunque la economía de los teatros, los artistas y los productores y promotores de espectáculos en vivo ha sido duramente golpeada por las medidas contra la covid-19, el cantautor aseguró que “la seguridad es lo principal, la seguridad y que lo pasen bien”.

“No he pensado en el billete, en hacer plata. Yo cantaría aunque fuera gratis”, dijo. Eso, aunque acaba de abrir la concesionaria Take The Key de autos usados en Miami para “no tener todos los huevos en una sola canasta”.

“Emocionadísimo” es el término que usa para describir lo que siente ante la cercanía de un retorno a los escenarios. Por eso y porque sabe que está haciendo historia. Dangond es el primer artista latino con música únicamente en español que arma un espectáculo de este estilo en Estados Unidos.

La última en tener una serie de conciertos tipo “residence” (una especie de minigira en un solo lugar) en el Fillmore fue Madonna en diciembre de 2019.

Ricky Martin y Jennifer López han hecho “residences” en Las Vegas, pero su espectáculo consistió de una mayoría de canciones en inglés. EFE News