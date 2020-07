Stephanie Cayo llega a Hollywood con Mel Gibson

La bella actriz y cantante peruana logró su primer papel en Hollywood en la película “Force of Nature”, protagonizada por el ícono del cine Mel Gibson que cuenta la historia de un huracán y del fin del mundo. Stephanie también nos habla de sus nuevos proyectos después del coronavirus y de su faceta como Vlogger.

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreysnyc

Fotos: Giuseppe Falla

La actriz Stephanie Cayo, nacida en Lima, Perú, el 8 de abril de 1988 capturó los corazones del público a los 9 años con su papel en “Travesuras del Corazón”. Más tarde apareció en varias series de televisión, particularmente ganando exposición internacional interpretando al personaje femenino principal en la transmisión internacional “Besos Robados”. Todavía muy joven se mudó a Nueva York para estudiar actuación y baile en escuelas como The Actors Studio, The New York Film Academy y The Broadway Dance Center.

A los 18 años se mudó a Colombia luego de una exitosa carrera como actriz con series de televisión como “El Secretario” y “La Hipocondriaca”, que lanzó su carrera ganando muchos reconocimientos por su trabajo e importantes premios como la India Catalina a la Mejor Actriz Femenina en un Programa de televisión por su trabajo en El Secretario, en 2012.

Y aunque hemos visto a Stephanie en muchas series y hasta como cantante (grabó un disco y ama cantar, aunque por ahora tiene su carrera musical en stand by) este 2020 es la primera vez que Stephanie llega a Hollywood de mano de un gran ícono del cine, nada más y nada menos que del legendario Mel Gibson.

Hablemos de la historia de “Force of Nature”

– Este es un thriller de acción que hará que te pegues al asiento y que todo se mueva a tu alrededor por un violento huracán de categoría 5. La historia cuenta cómo un policía caído en desgracia trata de evacuar un edificio de viviendas cuando se cruza con Dr. Troy y con Ray (interpretado por Mel Gibson), un detective retirado y padre de ésta. Todo termina de estallar cuando en plena tormenta una banda asesina de ladrones aparece para robar a un inquilino adinerado y es ahí cuando estos personajes deberán aliarse para luchar contra los criminales y escapar con vida antes de que la ciudad entera quede sumergida bajo agua.

Muchas veces vemos a las latinas representado papeles de mucamas o indocumentadas, pero aquí eres una policía…

– Así es, me gusta mucho el hecho de que Jess Peña, mi personaje sea una mujer como la describes y más allá de eso es una mujer que desea hacer las cosas bien desde su punto de vista.

¿Tuviste que hacer algunos cambios físicos para interpretar a Jess Peña?

– Sí, Jess es una puertorriqueña de pelo oscuro y con unos contrastes muy marcados. Tuve que trabajar mucho el acento para que fuera creíble.

Hablemos de Mel Gibson como actor y compañero de set

– Mel es un hombre muy autentico, genuino e intenso. Es de los actores que te deja jugar y es muy intuitivo. Para mí es una suerte haber podido ser parte de este proyecto tan maravilloso.

Esta película se basa en un huracán categoría 5 así que hablemos de las escenas más difíciles.

– Hay una especialmente… Cuando estoy en el piso en un cuarto y hay una pelea. Tenía que estar acostada y coger el arma para luego pararme y disparar. Esta fue una secuencia con mucha coreografía pues había vidrios en el suelo y podías lastimarte si no lo hacías exactamente como estaba indicado.

¿Cuéntanos en qué otros proyectos estás trabajando actualmente?

– En este momento de cuarentena he estado muy dedicada a mi programa “No Me CAYO Nada…”, el cual está al aire semanalmente por mi Instagram. En este hablo de temas como la salud mental, el insomnio, las hormonas y el poder de los alimentos, entre otros temas que están muy de moda por la pandemia y de los cuales es necesario que hablemos.

¿Qué ha sido lo más importante que te ha dejado la pandemia?

– La verdad he tenido el tiempo de trabajar en mi casa, en mis platas y en algunos proyectos que no podía retomar porque me la pasaba de viaje. He estado muy casera y eso me encanta.

¿Y la música?

– Por ahora estoy dedicada 100% a la actuación, pero la música siempre será una de mis pasiones más grandes.