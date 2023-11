“UN VIAJE MAGICO DE PIANO: ARTHUR HANLON AND FRIENDS”

Nueva York – Loud And Live, la compañía de entretenimiento, mercadeo y medios con sede en el sur de la Florida, junto con SBS, anuncian hoy la nueva gira del extraordinario pianista Arthur Hanlon. Con sus dos especiales de HBO – Piano y Mujer y Piano y Mujer II— Hanlon presentará un concierto íntimo en tres ciudades de Estados Unidos, con amigos invitados en cada parada. Además, Hanlon sale el 3 de noviembre con su nuevo EP “Legados Pop” (Sony). El primer sencillo de la colección de éxitos del pop latino es “Todo Cambió”, un cover del éxito de Camila, junto a la cantante Mariángela. Después de tocar fechas en Bogotá y Santiago, Arthur iniciará su gira en Estados Unidos con conciertos en Miami el 21 de febrero, Nueva York el 29 de febrero; y Los Angeles el 2 de marzo. Los tiquetes salen a la venta hoy a las 10AM tiempo local, 3 de noviembre y están disponibles en la página web de Sony Hall en Nueva York (TicketWeb), The Sun Rose en Los Angeles (Dice) y el Faena Theater en Miami (Ticketmaster). Conocido tanto por su virtuosismo como por su espíritu colaborativo, Hanlon interpretará de su vasto repertorio de composiciones originales y versiones de grandes éxitos de la música latina, acompañado por su banda de músicos de primer nivel. En cada ciudad, Arthur tendrá amigos invitados, que lo acompañarán cantando éxitos de su repertorio y del repertorio latino, que interpreta con su distintiva mezcla de blues y ritmos latinos. “Nada me hace más feliz que tocar en vivo”, dijo Arthur, quien empezó su carrera tocando en clubs en Detroit a los 15 años. “La conexión con los fans es lo que más me emociona. Poder llevar mi música a lugares íntimos será algo diferente y muy especial. Vamos a hacer música, de verdad”. Nacido en Detroit de padres irlandeses-americanos, Hanlon encontró su vocación en la música latina, convirtiéndose en el único pianista que ha alcanzado el número 1 en las listas latinas de Billboard y el único pianista que ha conseguido múltiples éxitos, incluidos cuatro éxitos en Hot Latin Songs, de las listas latinas de Billboard. Distinguido con un máster en interpretación de piano por la Manhattan School of Music, Hanlon toca una mezcla distintiva de la calle de Detroit, el carácter clásico y los ritmos latinos. El lanzamiento más reciente de Arthur es Legados: Bachata, la primera de una serie de álbumes que celebran los éxitos más icónicos de la música latina. El primer álbum de la serie, dedicado a la bachata, incluye covers de Juan Luis Guerra y Romeo Santos, entre otros, y el sencillo “Darte un Beso” junto a Peter Nieto. “He dedicado mi carrera y mi música a la música latina por más de 20 años. Para mí es un honor hacer versiones instrumentales, para piano, de las mejores canciones de la música latina. ¡Gracias por tantos hits!” puntualizó Arthur. Legados: Bachata le sigue a los impresionantes Piano y Mujer y Piano y Mujer II, el aclamado álbum y especial de HBO donde Arthur comparte con las cantantes Ivy Queen, Ha*Ash, Lupita Infante, Catalina García y Debi Nova, en interpretaciones de grandes hits latinos. Puedes ver Piano y Mujer II a través de HBO en todo el mundo.