Viaje Culinario a Turquía: Delicias Modernas en Nar Restaurant

Nar Modern Turkish Restaurant te lleva a un emocionante viaje gastronómico a través de la Turquía moderna en el corazón del Distrito Flatiron de Nueva York.

Este nuevo restaurante, con su nombre que significa granada y simboliza la felicidad y la prosperidad, ofrece una experiencia culinaria única que combina lo mejor de la cocina turca regional con ingredientes frescos y sostenibles. Acompáñanos mientras exploramos este oasis gastronómico que te transportará directamente a las costas turcas.

Ubicado en el vibrante Distrito Flatiron de la ciudad de Nueva York, Nar Modern Turkish Restaurant es un destino culinario que te invita a descubrir la riqueza de la cocina turca contemporánea. Los socios detrás de este emocionante proyecto, Andy E. Arkun, Erhan Bahceci y Zeynep Tansung, han unido sus conocimientos para ofrecer un menú que rinde homenaje a las tradiciones culinarias de Turquía mientras abraza la modernidad.

La experiencia en Nar comienza con un delicioso Meze Sampler, que incluye Babaganoush, Hummus, Pistachio Dip y Muhammara. Estos platos son solo una pequeña muestra de la variedad de sabores que te esperan.

Los entrantes fríos destacan con el Sundried Eggplant and Pepper Dolma, una reinterpretación de un plato campesino con berenjena y pimientos rellenos de arroz, piñones y melaza de granada. También puedes disfrutar de un Shakshuka turco reconstruido o probar las flores de calabacín rellenas de dos tipos de queso turco.

Los platos principales incluyen el Kebab Nar, elaborado con carne de res y cordero, pistachos y cocido a la parrilla sobre carbón de olivo natural. También puedes deleitarte con la Quail on Skewer, el Sultan’s Bliss y muchas otras delicias.

Para los amantes del vino, la carta ofrece una selección de productores mediterráneos y estadounidenses, con vinos destacados como Côtes D’Avanos Narince Chardonnay y Corvus Cruturk de Turquía.

El interior de Nar evoca el Mar Egeo, con sillas y banquetas en tonos turquesa, paredes de madera blanqueada y espejos que brindan una sensación relajada y te transportan a la costa turca. Además, una pintura del famoso poeta persa y erudito Mevlana Jalaluddin Rumi adorna las paredes, creando un ambiente acogedor.

En Nar Modern Turkish Restaurant, la comida excepcional, la hospitalidad turca y el ambiente encantador se combinan para ofrecerte una experiencia culinaria que no querrás perderte en la ciudad de Nueva York.







Explora la moderna cocina turca en Nar Restaurant, donde los sabores tradicionales se fusionan con ingredientes frescos y sostenibles para crear una experiencia culinaria inolvidable.

Reserva tu Mesa en Nar Modern Turkish Restaurant para un Viaje Culinario Único en Nueva York

Dirección: 34 East 20th Street, New York, NY 10003

Sitio Web: narrestaurant.nyc

Teléfono: 917-388-3195

Instagram: @narrestaurantnyc

Horario de Atención:

Domingo a Miércoles: 5 pm – 12 am

Jueves a Sábado: 5 pm – 1 am