Villana Irresistible: El Reto Más Actuado de África Zavala

Por El Especialito

La Dulce Maldad de Papás Por Conveniencia

Fotos Palomera SA.

La actriz mexicana África Zavala ha cautivado al público con su interpretación de Federica Rangel en la telenovela ‘Papás por Conveniencia’. Este personaje, que combina encanto y manipulación, representa un desafío actoral que Zavala ha asumido con entusiasmo.

El Especialito: África, en Papás por Conveniencia interpretas a Federica, una villana que poco a poco muestra su verdadera cara. ¿Qué aspectos de su personalidad te resultaron más divertidos de explorar y qué crees que la hace una villana ‘adorable’?

África Zavala: Ha sido un personaje muy divertido porque es muy encantadora, pero en realidad todo lo que haces por ella y no le importa pasar encima de quién sea, pero siempre engañando con una cara de manipuladora, es como una víbora que te va a rondando, rondando hasta que te ahorca. Ha sido muy padre interpretar este personaje, en hacerla tan divertida, loca, porque a veces la ves y dices ¡Dios para, cuánta energía!, también me costó bastante trabajo, porque yo no soy así con esa energía, como habla y como se mueve, fue algo que es muy diferente a mí y que me encanta porque es un reto, pero si me costaba trabajo hablar como ella habla, como se mueve, ya que es algo muy alejado a mi, que es parte de lo que me gusta de ser actriz y me encanta que me toquen esos retos.

EE: Este personaje tiene una relación complicada con Aidé, su prima en la historia. ¿Cómo fue trabajar ese rencor entre los personajes y cómo te preparaste para construir esa dinámica con Ariadne Díaz?

AZ: Con Ari ya he trabajado muchas veces, es la segunda vez que me toca ser una villana con ella, entonces ya sabemos la mancuerna, ya nos conocemos y eso es padrísimo.

EE: Sabemos que Papás por Conveniencia toca temas como la familia reconstituida y la nostalgia. ¿Qué mensaje esperas que los espectadores se lleven sobre la familia moderna y sus desafíos?

AZ: Sí, justamente habla de eso y hay muchísimas familias que son reconstruidas, que se juntan todos, se juntan con los perros hijos, gatos hijos y se vuelve un desastre, pero lo padre de esta novela es que van a poder aprender muchas cosas, a tener paciencia , aprender a entender a los demás. Tiene cosas muy bonitas esta novela qué es lo principal para las familias, no nada más divertirse, también tener mucho aprendizaje.

EE: Has interpretado muchos personajes a lo largo de tu carrera. ¿Qué hace a Federica única en comparación con otros roles que has desempeñado y qué fue lo más retador de darle vida a esta villana?

AZ: Lo que Federica única, es que tiene mucha energía, habla muy diferente, me fue muy difícil encontrarle un lado bueno al personaje, yo decía ¿dónde está el corazón de esta mujer?, porque no lo encontraba por ningún lado, ahorita se ve muy buena gente, se ve muy linda y después van ir descubriendo que de verdad no le importa nada más que ella misma y lo que ella desea entonces, eso me encantó de ese personaje, irle descubriendo lo que es, porque todo es detrás de una máscara, que la puedes ver muy sencilla, que no se hace nada, tranquila, después vas descubriendo eso de este persona y eso fue lo que me gustó.

EE: La telenovela está llena de reencuentros y nostalgia, con personajes que fueron parte de la infancia de muchos espectadores. ¿Hay algún recuerdo de tus primeros pasos en la actuación que te haya venido a la mente durante las grabaciones?

AZ: Sí, hay nostalgia en la novela, de hecho trabajar con Dany con Martín Ricca donde uno veía sus novelas, oía sus canciones, también estábamos muchos en código postal, por ejemplo fue mi segunda novela, recordar todo eso, muchos estudiamos juntos en el CEA, si te mueve muchas cosas y es muy padre que pasa el tiempo y uno se sigue viendo como si fuera esa chiquilla que llegó al CEA con muchos sueños, haberlos cumplido es padrísimo y estar compartiendo con ellos pues más.

EE: Federica es una abogada muy eficiente y ambiciosa. Si no fueras actriz, ¿te ves trabajando en un ambiente tan competitivo como el mundo de los negocios o el derecho?

AZ: Siendo sincera yo no me haciendo otra cosa que no sé actuar, desde chiquita sabía que quería hacer eso, me ponía a cantar, actuar en el espejo, invitaba a mis amigos, los ponía a actuar, los grababa, a toda la gente que invitaba a mi casa los ponía a actuar, los dirigía y los grababa. Entonces, siempre fue un deseo que tuve en mi corazón, yo no me veo haciendo otra cosa, y le doy gracias a Dios infinitas toda mi vida, por poder hacer lo que más amo, porque no me veo haciendo otra cosa, estoy muy agradecida por poder hacer lo que me gusta.

EE: La música juega un papel importante en esta telenovela, evocando temas de novelas infantiles. Si pudieras elegir una canción que describiera la esencia de Federica, ¿cuál sería y por qué?

AZ: Una canción que defina a Federica, sería alguna que hable que es muy mala mala, mala, mala, no sé cuál sería pero tendría que ser algo así.