VIRGINIO, Ganador del Latin Grammy como Compositor de Laura Pausini, Deslumbró en Sevilla y Prepara su Nuevo Sencillo en Español

Nueva York – El prestigioso cantautor italiano de la nueva generación Virginio, deslumbró en la esperada 24ava gala de los Latin Grammy 2023 que se llevó a cabo en la majestuosa ciudad de Sevilla España, donde también celebró junto a la reconocida cantante internacional Laura Pausini, quien fue honrada como “Persona del Año” en el magno evento. Virginio quien es artista italiano de la nueva generación desfiló por la imponente alfombra roja junto a grandes de la música y a su vez cumplió 10 años colaborando junto a Laura, gran exponente italiana. El reconocido cantautor quien también ha ganado un Latin Grammy, se encuentra realizando con éxito el crossover al mercado latino. Prueba de ello ha sido su éxito en México y Estados Unidos, con dos sencillos en español “Mañana” y “El Dia con la Noche” y su imponente presentación en el zócalo de México frente a más de 150,000 personas. Con una carrera musical brillante y una destacada presencia en la industria, Virginio ha dejado una marca perdurable en la escena musical internacional colaborando con personajes como el maestro Julio Reyes Copello, ganador de diversos premios Grammy, tanto americano como latino, destacándose con el premio de Productor Del Año. Con una lista de logros impresionante, Virginio, artista de Universal Music Group, ha sido reconocido no sólo como Artista, sino también como uno de los compositores más talentosos de su generación, con su participación en el disco “HAZTE SENTIR” de Laura Pausini, que le valió un premio Latin Grammy por su destacada contribución. Además, sus éxitos incluyen colaboraciones con artistas de renombre como Kylie Minogue, Alex Ubago donde su propia música ha alcanzado el estatus de 6 Discos de Platino y 4 Discos de Oro, con casi un millón de copias vendidas. “Me siento muy emocionado de ver cómo la música cruza fronteras y nos une, prueba de ello es no sólo la celebración de los Latin Grammys 2023 en Sevilla sino también, la oportunidad que viví este año en el imponente zócalo de México donde canté en español frente a más de 150,000 personas. Esta gala es muy especial para mi, pues no solo Laura es la “Persona del Año, sino que cumplo 10 años de colaboración con ella; y me emociona mucho verla celebrada en el mundo hispano. Laura ha sido un ejemplo desde siempre pues la admiro mucho como artista y como amiga, pues sus consejos me acompañan cada día y nutren mi camino conectándome con el mundo latino”.