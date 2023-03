Woody Harrelson Desafía las discapacidades intelectuales en “Champions”

Nueva York – El viernes 10 de marzo se estrena en los cines de todo el país la conmovedora película “Champions” protagonizada por Woody Harrelson.

Woody apareció por primera vez en la pantalla chica en1985 en la cuarta temporada de la famosa serie “Cheers”, desde ese día lo hemos visto en grandes películas como “The Hunger Games”, “Anger Management” y “The People vs. Larry Flynt”, entre otras. Harrelson tiene un premio Emmy por “Cheers” y tres nominaciones al Oscar.

Cuando no está trabajando, el padre de tres niñas vive entre Maui y Texas con su esposa Laura.

Woody es vegetariano, un ambientalista destacado y un férreo defensor del canabbis. La semana pasada fue por cuarta vez el host de Saturday Night Life y estuvo con nosotros en Nueva York para la premiere de “Champions”.

Esta comedia deportiva trata de un antiguo entrenador de baloncesto de ligas menores llamado Marcus Markovich quien, tras una serie de problemas, recibe la orden judicial de dirigir un equipo de jugadores con discapacidad intelectual. A pesar de sus dudas iniciales, pronto se da cuenta de que entrena a un equipo maravilloso y con mucho talento que puede llegar más lejos de lo que nunca se imaginaron.

Durante una entrevista con CBS Woody aseguró “Me gusta hacer películas con corazón y creo que esta película tiene corazón. Todos los actores son increíbles personas con un gran sentido del humor”.

“Champions” es protagonizada por Woody Harrelson y Kaitlin Olson, dirigida por Bobby Farrelly, y el cast es conformado por Matt Cook, Madison Tevlin, Joshua Felder, Kevin Iannucci, Ashton Gunning, Matthew Von Der Ahe, Tom Sinclair, James Day Keith, Alex Hintz, Casey Metacalfe y Bradley Edens.

– Darious es un chico que ha sufrido mucho y por esto es una persona que no confía en los demás. Él no tiene una buena relación con su entrenador al principio y se hacen la vida imposible. Con el tiempo empiezan a crear una relación de respeto y él y Marcus se convierten en amigos. Darious aprende a perdonar a la gente.

¿Quién es Consentino?

– Constantino es exactamente la persona que soy yo ahora mismo. Deben ver la película para que sepan a qué me refiero.

¿Habías jugado basketball antes?

– No nunca había jugado basketball antes de la película. Sin embargo, me encanta verlo. Juego tennis con mi hermano.

¿Cómo conseguiste el papel?

– Es una historia muy larga pero la mantendré corta. No sabía qué hacer cuando mi agente Diane me llamó y me dio la noticia. Llamé inmediatamente a mi papá y ambos enloquecimos. Empacamos y nos fuimos a grabar por dos meses. Fue una carrera loca.