YESUNG DE SUPER JUNIOR LANZA FLORAL SENSE

Nueva York – El poderoso vocalista de SUPER JUNIOR, YESUNG, lanzó Floral Sense, la versión especial de su primer álbum de estudio Sensory Flows, con tres canciones nuevas [ El poderoso vocalista de SUPER JUNIOR, YESUNG, lanzó Floral Sense, la versión especial de su primer álbum de estudio Sensory Flows, con tres canciones nuevas [ DISPONIBLE AQUÍ ]. Mira el vídeo de “Floral Sense” junto a la vocalista de WINTER, aespa AQUÍ

“Floral Sense” es una canción pop indie que contiene letras que compara el sentimiento del amor con las flores floreciendo, ya que ambos continúan creciendo a pesar de las dificultades de la vida.

El álbum también incluye una versión en solitario de “Floral Sense” y presenta “그대에게 (Mother)”, un tema vulnerable compuesto por YESUNG, en donde expresa lo que siempre quiso decirle a su madre pero que nunca ha tenido el valor para hacerlo.

El primer álbum de estudio completo, Sensory Flows, encabezó la lista de álbumes principales de iTunes en 20 regiones diferentes alrededor del mundo. YESUNG también ha lanzado cuatro EP en el pasado, con su último EP “Beautiful Night” alcanzó la posición número 1 en la lista de álbumes Circle, que clasifica los 100 álbumes más populares en Corea del Sur, según sus ventas físicas.

YESUNG del grupo SUPER JUNIOR se convirtió en un fenómeno global arrasando con múltiples premios musicales y alcanzando el reconocimiento a nivel internacional, destacado por iniciar la ola coreana, ‘Hallyu’. Hasta la fecha, el grupo ha lanzado más de 30 álbumes, incluyendo su álbum más exitoso SORRY, SORRY que cuenta con los favoritos de los fans, Mr. Simple and Sexy, Free & Single.