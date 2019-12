Ataque en súper kasher en New Jersey, crimen antijudío

Seis personas murieron en el atentado terrorista contra un supermercado kasher en Jersey City, incluyendo los dos atacantes. Uno de los terroristas había despotricado contra los judíos en redes sociales lo cual parece indicar que el objetivo del ataque, una tienda de barrio judía, había sido deliberado.

Por: Leah Soibel

Fundadora y CEO de Fuente Latina

Puede que para las nuevas generaciones este tipo de atentado sea una muestra más de terrorismo, pero para los menos jóvenes este horrible ataque, precisamente por tener un objetivo judío, es solo el síntoma de algo todavía peor.

En E.E.U.U. el antisemitismo va en aumento. Este año ha habido un aumento del 150 por ciento en los incidentes antijudíos en el país. Y si no se combate esta lacra desde el corazón de las instituciones, la educación la primera, y en una acción no partidista sino humanitaria, no se avanzará, y los judíos de E.E.U.U. continuarán preguntándose, como ya lo hacen, dónde y cómo sucederá el siguiente ataque. No si lo habrá.

En el atentado de ayer uno de los terroristas había sido seguidor del grupo llamado Black Hebrew Israelites, Israelitas negros hebreos, quienes se consideran descendientes de los antiguos israelitas y practican una religión con elementos tanto del judaísmo como del cristianismo. Algunos miembros de este grupo han sido acusados de racismo y antisemitismo.

Y si bien la opinión pública se pregunta el por qué del crimen, y la policía sigue investigando los motivos, el hecho indiscutible es que han muerto inocentes en un local judío, aunque no todos eran judíos.

Antisemitismo o antijudaísmo, es algo que ha pasado a lo largo de la historia de diversas maneras y con diferente grado de violencia, promovido por diferentes religiones e ideologías, las dominantes del momento, y este tipo de ataques, y mucho peores, es lo que en última instancia ayudó a crear la necesidad de instaurar un país propio, con su ejército y sus leyes, para poder ejercer la autodefensa.

Cuando viandantes judíos y latinos mueren en un súper kasher una tarde de martes, en vísperas del año 2020, cerca del puerto de entrada al nuevo mundo que eran los Estados Unidos para todos aquellos que escapaban de una Europa depauperada, de pogromos y noches de los cristales rotos, ataques como éste son muy malas noticias para los judíos en particular y para el mundo en general.