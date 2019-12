Kerly Ruiz, talento venezolano triunfando en la tv americana

La modelo y presentadora que está feliz con sus 4 nominaciones a los premios Emmy nos cuenta sus tips de belleza y cómo celebra las fiestas de fin de año.

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: New Concept PR

Kerry Ruiz, la reconocida presentadora de televisión venezolana, saltó a la fama en su país natal trabajando para Venevision y TV Venezuela. Actualmente se desempeña como presentadora del programa “Chic al día” del EVTV en Miami, y es una de las influencers más importantes de la comunidad latina.

Ganadora de los Premios Estrellas Digitales 2018 cómo mejor Influencer del año, reconocida por la organización Trade Expo cómo notable mujer entrepreneur 2018. Por su gran trayectoria podemos ver a Kerly frecuentemente como invitada especial de las televisoras más importantes de los Estados Unidos como Telemundo y Univisión.

Kerry también es una notable líder y ejemplo de la madre soltera inmigrante, entrepreneur exitosa, con una disciplina admirable para lograr alcanzar sus sueños y de esta manera motivar a quienes la siguen a diario, conectando con sus sinceros consejos de pareja y cómo ser mejores padres, siempre con la nota de humor compartiendo las travesuras de Gail su hija.

Hablemos de la reciente nominación que tuviste en los premios Tecla Awards 2019 de la organización Hispanicize

– Fue muy bonito estar nominada como mejor creadora de contenido en la categoría “Familia y Parenting”, esto me da más fuerza para seguir compartiendo este difícil camino de la madre inmigrante que debe lograr el balance entre la parte personal y profesional en la búsqueda de nuestros sueños, y donde nuestra familia y nuestros hijos son definitivamente nuestra prioridad.

Tienes 3.3 millones de seguidores en Instagaram, ¿cómo utilizas la plataforma?

– Comparto con todos los seguidores información en alimentación y todo lo relacionado con el cuidado del cuerpo. También impulso mi línea Fitness denominada K-FIT, la cual está dedicada a todos tipos de cuerpo con ropa que se ajusta a tu cuerpo hecha con los mejores materiales.

¿Cómo te mantienes en línea?

– Como sabes me la paso corriendo de lado a lado trabajando y con mi hija. Soy muy disciplinada y me gusta dormirme temprano y levantarme temprano, hacer ejercicio y meditar. Como muy saludable, no tomo licor, no fumo y no me gusta trasnochar. Creo que estos pasos son los que me hacen sentirme bien por dentro y por fuera.

Estás nominada 4 veces en esta versión de los premios Emmy

– Sí, estoy emocionada y cruzando los dedos pues nada se sabe hasta la noche del domingo. El sólo hecho de haber sido nominada ya me hace sentir ganadora.