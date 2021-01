“3 Feet” de Giselle Geney destaca la resiliencia de los niños colombianos

El cortometraje de Giselle Geney 3 Feet comparte la historia de un niño y los desafíos que enfrenta en su camino a la escuela. Hablamos con la directora de la cinta y esto nos contó...

Nueva York – El cortometraje de Giselle Geney 3 Feet comparte la historia de un niño y los desafíos que enfrenta en su camino a la escuela. Esta película, que utiliza tanto la animación como la acción en vivo, ha participado en más de 30 festivales de cine de alto perfil en todo el mundo. Hasta ahora ha ganado 13 premios, incluido el premio que califica al Oscar 2020 en el Festival Internacional de Cine Infantil de Nueva York: el premio del jurado al mejor cortometraje de acción en vivo. 3 Feet es el ganador de la Beca de la Comisión de Cine de Colombia 2016.

La directora Giselle Geney es una cineasta colombiana que es la guionista y directora del cortometraje 3pies (3feet) mientras que Natalia Bernal es la productora ejecutiva. Giselle coprodujo el cortometraje Ramón que dirigió Natalia. Ramón fue seleccionado para numerosos festivales de cine y recibió el Premio al Mejor Documental en el Festival de Cine Infantil de Seattle 2020. Bernal y Geney consolidaron su equipo de trabajo con la productora Pescadito Films, que nació con la intención de crear contenidos de calidad con y para niños. Actualmente, Giselle coescribe su primer largometraje infantil de acción real llamado Diego, The Singer junto al guionista colombiano Johnnier Aristizábal y también está desarrollando la serie infantil de documentales deportivos de acción real Poderosas (chicas poderosas) codirigida con Natalia.

El director de fotografía Andrés Arizmendy Benavides ha trabajado en una variedad de películas como 3 Feet, Oranges, The Tiple, Yucas, One Hundred Years Older y She and the implosion que se proyectó en Cannes, Clermont-Ferrand, Varsovia, Huesca, Chicago y fue premiada premios. Fue el ganador de la beca de la Comisión de Cine de Colombia que lo ayudó a desarrollar su película Even Stranger Days.

El animador Nicolas Guarin se mudó a Japón para recibir su doctorado en artes visuales en 2012 y ahora trabaja como director asociado de video para Sony Interactive Entertainment. Guarin estuvo a cargo del equipo de animación que hizo el rotoscopio diseñado a mano de 3 pies.

El diseñador de sonido Andrés Montaña ha trabajado en numerosas películas, entre ellas el cortometraje Leidi (Ganador de la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2014 y el largometraje Niña Errante (Ganador del Gran Premio en el Festival de Cine de las Noches Negras de Tallin 2018.

3 Feet se proyectará en Florianópolis Children’s Film Festival (21 de Noviembre – 28 de Noviembre), FILMAR in LatinAmerica Film Festival (15 de Noviembre – 1 de Diciembre) y Festicine Kids Cartagena (17 de Noviembre – 22 de Noviembre).

Entrevista a Giselle Geney

¿De dónde nació la idea y la necesidad de hablar del sufrimiento de muchos niños que quieren ir a la escuela?

“3pies” es un cortometraje sobre el intrépido viaje de Gonzalo, un tenaz niño colombiano amante del fútbol quién se enfrenta a la tarea más difícil de su vida: llegar al colegio con los zapatos limpios. Trabajé como documentalista durante unos 5 años en la televisión pública y con el Departamento de Educación en la ciudad de Bogotá. Pasé muchas horas escuchando, grabando y contando historias desde el punto de vista de los niños y niñas sobre su vida en el colegio. Durante este proceso, había un pensamiento que nunca podía quitarme de la cabeza: ¡los niños resuelven muchísimos problemas por sí mismos durante el horario escolar! ¡Son tan independientes y resilientes! Esa experiencia laboral tan maravillosa me remitió a mi infancia y recordé uno de mis mayores desafíos durante esa época: ser una niña juguetona, enérgica y creativa, quién además tenía que cumplir con el requerimiento de mantener el uniforme escolar limpio (un desafío que no pude lograr el 99% del tiempo). Pienso que nuestra película “3pies”, más que hablar del sufrimiento de los muchos niños que quieren ir a la escuela (otro tema muy importante también), trata sobre reconocer y admirar los retos que ellos superan por su cuenta en su día a día.

¿Por qué combinar la animación y la acción en vivo?

La combinación de acción en vivo y animación surge de la intención de sumergirnos en el universo de nuestro protagonista, un niño Pamplonés de 10 años, y ver el mundo a través de sus ojos: como si éste fuera un gran campo de fútbol, el cual recorre con diversión, emoción y, sobre todo, mucha imaginación. En conjunto con el jefe del departamento de animación, Nicolás Guarín, decidimos utilizar un estilo de animación denominado “rotoscopia” que involucró calcar y dibujar sobre videos previamente grabados con los actores en la plaza de mercado de Pamplona, ubicada en el interior de un antiguo convento colonial. La decisión la tomamos porque estaba interesada en mantener la arquitectura colonial de la plaza de mercado, así como la fisionomía propia de las personas del pueblo, a la par que esta técnica nos permitió transmutar la imagen real a situaciones fantásticas, como la de unas papas que se caen al suelo y se transforman en la pierna de un jugador de fútbol tratando de interceptar a nuestro protagonista.

¿Estos pequeños personajes existieron en la vida real, los conociste o salieron de tu imaginación?

Los personajes del guion salieron en principio de mi imaginación, de muchos referentes de mi infancia en Cúcuta y Pamplona (Colombia). Crecí en una ciudad pequeña, y estudié en un colegio católico femenino de formación muy estricta, pero en las zonas rurales los niños y niñas tienen mucha libertad e independencia. Son muy cuidados por la sociedad. En mi región, Norte de Santander, se nos conoce por ser personas tenaces y determinadas, así que siempre quise que el protagonista de “3pies” reflejara estos valores.

Luego de escribir una primera versión de la historia, durante 4 meses realizamos talleres de formación audiovisual con la comunidad Pamplonesa, donde participaron tanto adultos como niños. A raíz de estos talleres, y como parte del método de trabajo que hemos desarrollado con mi socia y productora del cortometraje Natalia Bernal, se re-escribió la historia tomando en cuenta el punto de vista de los niños y niñas participantes del taller. Para mí como directora un personaje de un guion sólo cobra sentido cuando una persona real lo acoge y le dona generosamente su ser. En este proceso de formación y de ensayos, los personajes de “3pies” tomaron no sólo carne sino también sentido, un propósito. El co-protagonista, el profesor Ramón, fue interpretado por Luis Yañez, quién fue prefecto de disciplina de más de 10 generaciones de estudiantes en Pamplona. El respeto y el cariño que le tenían los estudiantes y su comunidad, es algo que no podría haber escrito, y que es muchísimo mejor de lo que había imaginado.

Como colombianos sabemos lo que sufren muchos de los niños, en especial los que viven en regiones periféricas como la Guajira y el Chocó. ¿De qué manera podemos ayudar o poner nuestro grano de arena?

La deserción escolar en las zonas rurales y más apartadas del país, es una de los problemas más apremiantes en este momento de emergencia mundial. En mi región, Norte de Santander, es dónde el desempleo y la migración de los vecinos venezolanos ha sido más compleja de manejar. Así que recomiendo la fundación RITA LA RED, la cual está basada en Cúcuta, y este fin de año brindó apoyo a los niños y niñas del conservatorio de música en Cúcuta, a familias de comunidades vulnerables, y a estudiantes de escasos recursos para que puedan estudiar en el exterior o profesionalizarse accediendo a una universidad en Colombia.

¿Más allá de visualizar y exponer esta realidad cuál es el mensaje de la película en tus términos?

Quiero creer que nuestra película conduce a una mejor comprensión de la resiliencia y autonomía de los niños; que la infancia no es sólo alegría, ligereza, y juego, sino que nuestros niños y niñas también enfrentan muchos retos que los preocupan y los estresan en su día a día. “3pies” permite al público tener una visión honesta de cómo los niños se desenvuelven de forma valiente, independiente y creativa en su vida diaria sin intervención de los adultos. Ese es el resultado más satisfactorio para mí.