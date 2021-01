Walter Battistini triunfa en Nueva York

Aunque ha tenido que cambiar la forma de entrenar todos los días y ahora lo hace de manera virtual, el joven bailarín argentino, Walter Battistini, sigue adelante pese a la pandemia y se prepara para volver con todo a los escenarios en este 2021.

Nueva York – Walter Battistini nació en Mendoza Argentina, el 10 de junio de 1989. En el año 1998 empezó a estudiar danzas latinoamericanas con Lusia Simone. Del año 1999 al 2001 tomó clases de ballet con Mildre Francia y Marta Lertora, en su ciudad natal.

En el 2002 ingresó como becario al Instituto Superior de Arte del Teatro Colon se egreso en el año 2008 tuvo el privilegio de tener a maestros como, Andrea Bengochea, Hector Barriles, Leandro Regueiro, Mario Galizzi, Alejandro Totto, Lidia Segni, Zara Retszoco, Nadia Freedom.

En el año 2006 fue finalista de la Preselección para el Prix de Lausanne en Latinoamérica, Cordova. En el año 2007 fue becado para ir a Rio de Janeiro, Brasil por Spinelli Escola de Dança, donde tuvo la oportunidad de bailar en el carnaval con la Escola de Dança do Cubango.

En el 2010 fue becado por Askjun Ballet Theatre NYC, por 6 meses. En el 2011 audicionó para “Ballet Eloelle/Grandiva” Ballet con Humor” donde los chicos protagonizan roles femeninos, de la cual forma parte actualmente, en la ciudad de Nueva York, donde a tenido la oportunidad de hacer tours por Australia, Nueva Zelanda, Japón, China, Sudáfrica y Malasya. A participado de las producciones de Cascanueces en Estados Unidos con New England Ballet CT y State Island Ballet NYC, Bangor Ballet ME.

¿Desde cuándo nació tu amor por las artes y en especial por la danza?

– Mi amor por la danza empezó a los 9 años a raíz de que veía las fiestas de la vendimia por la televisión, y les pedí a mis papas que me llevaran a una escuela de ballet. Cuando fui al estudio de danza por primera vez, me tome de la barra, y escuche la música clásica, sentí una liberación a través de los pasos que mostraba la maestra. Cuando baile en la función de fin de año, me dio muchos nervios al ver a mis familiares en la platea , pero una vez que pise el escenario todo esos nervios quedaron atrás, y escuchar esos aplausos al final de la coreografía fue algo muy emocionante, y dije quiero seguir sintiendo esta emoción tan gratificante.

¿Desde qué edad empiezas a estudiarla de forma profesional?

– Empiezo a estudiar de forma profesional a los 11 años cuando fui aceptado en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colon en Bs.As, una de las más prestigiosas escuelas de ballet de Latinoamérica, donde estudié por 8 años donde me gradué como bailarín profesional.

¿Cómo fue estudiar danza en Brazil, qué fue lo más bonito y lo más fuerte de vivir en otro país como este?

– Estudiar danza en Brasil, fue una experiencia única ya que Brasil es uno de los pocos países en Latinoamérica, con una gran cultura y amor por el ballet. Fue difícil al no poder comprender al 100% al maestro ya que yo era muy joven y era mi primera experiencia fuera de mi país, lo más hermoso de mi experiencia en Brasil, fue el haber competido en la competencia de ballet de Petrópolis y el haber ganado el premio revelación. Lo más fuerte fue haber estado lejos de mi familia y haber tenido que competir contra los talentos de Brasil.

¿Cuándo llegas a Nueva York?

– Llegó a NYC por primera vez en el año 2010 por una beca de estudio por seis meses, donde tuve la oportunidad de tomar clases de ballet con muchos estudiantes de diferentes nacionalidades, durante el curso de verano fui elegido para bailar el Pas de Deux, del Pájaro Azul de la Bella Durmiente, con una estudiante de Japón, fueron 10 funciones en total. En el 2011 regrese por segunda vez para audicionar en Les Ballet Eloelle/GranDiva, (comedy ballet), solamente hay dos compañías de comedia ballet en el mundo y no son más de 30 bailarines profesionales los que actúan en estas compañías, donde tengo el honor de ser primer bailarín de Les Ballet Eloelle.

Antes de que llegara la pandemia, ¿en qué puesta en escena estabas trabajando?

– Antes de que empezara la cuarentena estábamos ensayando con Les Ballet Eloelle el Lago de los Cisnes que es uno de mis ballets favoritos para ir de tour para Japón, Singapur, y Taiwán en donde estaba ensayando el rol principal de Odete pero debido a la pandemia se postergó todo para el año 2021.

¿Cómo has hecho cara a la pandemia y qué podemos esperar de ti en 2021?

– Desde marzo he tomando clases de ballet de manera virtual desde mi casa, hemos trabajado con Les Ballet Eloelle en diferentes videos promocionales y videos de apoyo por diferentes causas relacionadas con el apoyo a las artes, también he tenido la oportunidad de dar clases a bailarines en Argentina y e dictado algunas clases a bailarines en Latino América.

El 2021 esperamos poder regresar a los escenarios de manera presencial y seguir cultivando el arte alrededor del mundo, estoy con muchas ganas de bailar en muchos teatros y poder tocarle el corazón y sacarle una sonrisa al público que ahora más que nunca nos necesita, después de un año sin artes.