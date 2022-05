Ana Jurka, IMPARABLE – Rompiéndola en la Tv

Nominada a los premios Emmys y confirmada como presentadora del Mundial Qatar 2022.

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: Latin Iconos

Todos los días puedes ver a la bella periodista deportiva y presentadora hondureña Ana Jurka en “Titulares y Más”, un show que tiene 15 años de existir y que ahora está en las plataformas digitales de Telemundo. Ana es colaboradora de fútbol estelar para la transmisión de los partidos de las Chivas de Guadalajara (uno de los equipos más importantes de México).

Ana también brilla en el entretenimiento siendo la presentadora de “En Casa Con Telemundo”, el magazine de la tarde. Con entretenimiento ha cubierto los Premios Billboard, Miss Universo y recientemente, los Latin American Music Awards.

¿Cómo llegaron los deportes a tu vida?

– Los deportes llegaron a mí a través del entretenimiento, a través de la música. Yo me metí en el cuento de los deportes por las Spice Girls y su esposo David Beckham que estaba en el Manchester United. Ya fui viendo de a poquito y me fui enamorando del futbol y de los deportes.

¿Y los cómo te convertiste en una de las presentadoras más famosas de deportes en la tv?

– Yo trabajaba en la estación local de Telemundo Orlando y cuando el presentador de deportes se fue mis jefes me propusieron el cargo. Ahí empecé y aunque me gustaba solo el futbol ya luego me preparé mejor en deportes en general.

¿Cómo te sientes con la nominación al premio Emmy en la categoría de Deportes (Outstanding On-Air Personality in Spanish)?

– Me siento bendecida y agradecida. Agradecida con las personas que me abrieron las puertas en Telemundo hace 9 años, con mis amigos y compañeros porque este trabajo no se hace sola y con mi familia.

Serás conductora del Mundial Qatar 2022, ¿cómo te estás preparando?

– Feliz también. Un mundial bastante especial. Primera vez un mundial en esa época del año. Va a ser definitivamente un mundial histórico porque es el primero después del coronavirus y para mí que trabajo esto es super importante.

¿Tips para las mamás que trabajan como tú de sol a sol?

– Yo voy un día a la vez. El único consejo que siempre les digo es en enfocarte en tus prioridades. Yo me despierto a las 4:45 am y para mí es esencial. No es que me guste madrugar, pero es la única forma en la que puedo cumplir con mi rutina como mamá y también tener tiempo para mí. El tiempo no para, pero tenemos que aprender a manejarlo y he hecho esa decisión. También me gusta estar presente en las fechas importantes como un juego importante de mi hijo o su graduación. Ni modo… toca pedir ese día libre.