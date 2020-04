Angie Rose te hará morir de “Infatuation”

Con un trasfondo cultural puertorriqueño, “Infatuation” captura la autenticidad y la esencia multicolor de su cultura Latina.

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: Steven Taylor

Nativa del Bronx, la cantautora puertorriqueña Angie Rose es una potencia dinámica de múltiples facetas y múltiples géneros con capacidades líricas para rivalizar con los grandes.

Desde baladas emocionales hasta raps poéticos y canciones vibrantes para las chicas, Angie habla de encontrar fe en las horas más oscuras como las que vivimos actualmente en el planeta entero por la pandemia del coronavirus.

Recientemente, como fundadora de su organización sin fines de lucro Unstoppable Foundation (que beneficia a las víctimas del devastado Puerto Rico), Angie Rose fue honrada por la Agencia Federal de Administración (FEMA) por el increíble trabajo de su fundación en respuesta al huracán María.

¿De dónde vino la inspiración para “Infatuation”?

– Desde el primer minuto que comencé a trabajar en ‘Infatuation,’ se convirtió en uno de mis temas favoritos. Es una expresión rítmica acerca de una experiencia que muchos hemos atravesado – desamor que nunca fue verdaderamente amor, sólo una infatuación. Y ahora es un recordatorio divertido para que no vuelva a suceder.

¿Dónde grabaste el video y por qué es tan importante este lugar?

– El vídeo musical para “Infatuation” fue filmado en Puerto Rico, de dónde vengo y donde he trabajado con la comunidad con mi fundación Unstoppable Foundation, recogiendo dinero y artículos de primera necesidad para los damnificados tras el paso del huracán María.

¿Cómo defines tu sonido?

– No me gusta encasillarme, pero creo que mi sonido cuenta con influencias del rap, hip-hop, pop y salsa.

¿Este es tu tercer sencillo, piensas sacar un álbum o un EP?

– Así es, “Infatuation” es el tema subsiguiente a “Fight Like A Man,” el cual cuenta con más de 1 millón de vistas en YouTube y mi segundo sencillo “Lie to Me. Hasta el momento tenemos pensado un álbum, pero por ahora estamos lanzando singles por la pandemia que vive nuestro mundo.