¡Adopta, no compres! Con la Dra. Polo

La Dra. Ana María Polo se ha unido a la organización PETA Latino y prepara película de "Caso Cerrado". ¡Entérate de todo aquí!



Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: Telemundo

La Dra. Ana María Polo es reconocida como una de las personalidades de mayor influencia y prestigio dentro de la comunidad hispana. Con más de 19 años en la industria, su programa “Caso Cerrado” se transmitió en más de 22 países de Latinoamérica, donde ella ha logrado convertirse en un símbolo de compromiso y liderazgo en toda la región.

En esta ocasión hablamos con la Dra. Polo acerca de su unión con la organización PETA Latino en una campaña de servicio público que tiene como objetivo concientizar a la comunidad sobre la importancia de cuidar a nuestras mascotas como miembros de la familia.

En la campaña que viene acompañada por un video en el que la querida jueza cuenta la historia de dos perras que fueron maltratadas por su dueña al vivir a la intemperie en un espacio reducido y cómo, a pesar de que una logro ser salvada por la organización, la otra lamentablemente murió antes de poder ser rescatada.

¿De dónde nació la idea de trabajar con PETA Latino?

– Principalmente porque como lo sabes amo a los animales y es que cuando tenemos la dicha de tener al lado un animal de compañía descubrimos el significado de lealtad, ellos nos enseñan a disfrutar y a entender que la verdadera felicidad se basa en las cosas cotidianas y simples de la vida. Por esto me he unido a PETA Latino, porque creo que es de suma importancia crear conciencia e informar a la comunidad sobre la realidad que viven algunos animales actualmente.

¿Qué le pides a las personas si ven a un animal siendo maltratado?

– Les pido a todos que cuando vean a un perro descuidado, lo denuncie, y aliente a quien esté preparado para brindarle a un animal un hogar de por vida dentro de casa junto a la familia, a adoptar uno en un refugio de animales y a nunca comprar en criaderos o tiendas de mascotas, porque estos contribuyen a la crisis de animales sin hogar. Cada año, millones de perros y gatos terminan en refugios de animales y a muchos se les debe aplicar la eutanasia simplemente porque no hay hogares suficientes para ellos, por si fuera poco, un sinnúmero de animales sufre y muere en las calles. ¡Adopta, no compres!

Hablemos de tus perritos, sabemos que tienes muchos

– La verdad he estado un poco triste porque eran 5 perritos. Desafortunadamente el pasado 6 de diciembre perdí a una Pug llamada Chichi, la mayor por cáncer. Luego, el 2 de febrero perdí a una Yorki llamada Pachulí Queen. Entonces te imaginarás que ando consintiendo mucho más a la Pug llamada Luna y a 2 Yorkies que se llaman Lolo y Baby. Son lo más hermoso que tengo.

Hace unos meses terminaste su contrato con Telemundo. ¿Cuáles son los planes futuros para la Dra. Polo?

– Gustavo, te cuento que estoy en negociaciones para hacer una película de “Caso Cerrado”, por motivos de la pandemia que aqueja a nuestro mundo actualmente hemos tenido que posponer algunos meetings pero es un hecho que se realizará.

Hablando de Coronavirus… ¿cómo has manejado la cuarentena?

– La verdad he estado en cuarentena ya por más de un mes. He estado cocinando mucho, leyendo, ejercitándome y manteniendo una buena relación de amistad y acompañamiento con mis vecinos. Les pido a todos que se queden en casa ya que juntos muy pronto venceremos esta pandemia.