Anitta, la bomba brasilera la rompe al lado de Cardi B

En su nuevo sencillo "Me Gusta" la cantante brasilera más famosa de los últimos tiempos se une a Cardi B y Myke Towers para ponernos a bailar al ritmo del funk carioca.

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: Imagine It Media

Larissa de Macedo Machado, conocida profesionalmente por su nombre artístico Anitta, es una cantante, compositora, presentadora de televisión, actriz, empresaria y emprendedora brasileña que llegó a la fama con sus colaboraciones con artistas como J Balvin y Maluma entre otros. Vale decir que Anitta canta en inglés, portugués y español.

Comenzó a cantar a los 8 años en un coro de una iglesia católica en el barrio Honório Gurgel de Río de Janeiro. En 2010, luego de publicar un video en YouTube, Renato Azevedo, entonces productor de la discográfica independiente Furacão 2000, la llamó para firmar un contrato con el sello. Debido al éxito de la canción “Meiga e Abusada” en 2012, firmó un contrato con Warner Music Brasil al año siguiente y desde ahí todo es historia.

En esta ocasión hablamos con Anitta acerca de su nuevo álbum llamado “Girl From Rio”el cual es un tributo a su amado Brasil pues en este interpreta funk, bossa nova y samba. A la vez nos platicó cómo pasó la cuarentena y todo acerca de su nuevo sencillo “Me gusta” al lado de la súper estrella internacional Cardi B y el nuevo dueño del género urbano Myke Towers.

¿Cómo te sentiste con la presentación el pasado 23 de septiembre en The Tonight Show?

– Me sentí muy emocionada porque, aunque no pude viajar a Nueva York pude presentarlo desde Rio de Janeiro. Esta fue la primera vez que presenté “Me Gusta” en vivo por primera vez y me encanta que haya sido con Jimmy Fallon.

¿De dónde nació este álbum llamado “Girl From Rio”?

– Aunque mis anteriores álbumes habían sido una fusión y muy urbanos en esta ocasión quise hacerle un tributo a mi país y a los ritmos con los que crecí como la samba, el funk y el bossa nova. No estoy pensando en charts o posiciones mundiales sólo hacer un álbum fiel a mi esencia y mis raíces.

Hablemos de este súper lanzamiento “Me Gusta” al lado de Cardi B.

– “Me Gusta” es la segunda canción lanzada del álbum con la producción ejecutiva de Ryan Tedder. Aunque inicialmente se grabó a principios de este año con Myke Towers, Cardie B saltó a la pista hace sólo dos semanas! Ella me dijo que amaba el ritmo desde cuando la oyó por primera vez.

¿Cómo recibiste la noticia de que Cardi B sería el featuting?

– Estaba en una video llamada con mi manager y ella me dijo pon la cámara que te quiero mostrar algo… Cuando oí la voz de Cardie B no lo podía creer… aún no lo puedo creer. Es un sueño hecho realidad. Grité como loca lo confieso.

Hablemos del video…

– El video musical de “Me Gusta” fue grabado antes de la pandemia del COVID en El Salvador, Brasil y está fuertemente influenciado por mi cultura y la moda brasileña.

Por último, ¿cómo pasaste la cuarentena?

– ¿La verdad? Muy bien. Es la primera vez que estoy sola en esta casa que compré hace 5 años y créeme que nunca había podido pasar una semana entera aquí. He disfrutado mucho este tiempo a solas y me he dedicado a descansar y a salir con mis amigos.