Joss Favela le canta al desamor con su nuevo sencillo “Te dije”

El productor, compositor y cantante Joss Favela lanza su sencillo “Te dije”, un homenaje al desamor que se desprende de su próximo álbum de estudio “Llegando al rancho”.

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: Cortesía del artista



Joss Favela, es el cantante mexicano más popular de la nueva generación de estrellas regional mexicanos. Joss es conocido por componer los mejores éxitos de artistas regionales mexicanos como Banda el Recodo, La Arrolladora Banda el Limón, Los Recoditos, Gerardo Ortiz, Alejandro Fernández y Noel Torres entre otros. Ha ganado el premio ASCAP a la música latina como “Compositor del año” por tres años consecutivos. Fue elegido como “Forbes 30 menores de 30” homenajeado para 2019.

Joss Favela se suma a la lista de artistas que aprovecharon la época de cuarentena para crear y hacer música. En esta oportunidad, el joven artista nominado al Latin Grammy presenta el sencillo “Te dije”, un tema de su propia autoría bajo el sello discográfico de Sony Music.

El tema que pertenece al género musical Banda, cuenta con un interesante video musical al que su equipo de producción le dedicó más de 18 horas entre montaje y producción, para darle lugar a un video conceptual en el que Favela juega con la tentación y la pasión de una relación pasada. La historia de “Te dije” narra el sarcasmo de las parejas que han terminado en malos términos y después buscan entre sus cenizas volver a encender la llama del amor.

“Te dije” forma parte del próximo álbum de estudio de Joss Favela que lleva por nombre “Llegando al rancho”. A pesar de la situación mundial entorno a la pandemia del COVID-19, Favela se las ha arreglado para mantener a sus fanáticos muy atentos a sus pasos en sus redes sociales, mismo que esperan, ansiosamente, el estreno de su nuevo disco en los próximos meses.

¿Cómo has pasado la cuarentena?

– La verdad es que Dios ha sido benévolo y mis padres están bien. Eso es lo que más me importa que haya salud. He utilizado este tiempo para hacer mucha música y para estar con mis padres en el rancho.

¿Cómo te afectó profesionalmente?

– A nivel profesional teníamos muchos compromisos que quedaron en stand by o fueron cancelados. Una de las cosas que más me gusta es presentarme en vivo y estar en contacto con la gente, pero no se ha podido hasta ahora.

Hablemos de “Llegando al rancho” ¿por qué el nombre?

– Como te digo yo soy una persona muy familiar y para mí es importante ese momento cuando uno vuelve a su casa o rancho como le decimos los mexicanos. Es un momento donde dejas el trabajo y todo atrás y te dedicas a tu familia.

Hablemos del video

– Te dije” se estrenó junto con su videoclip oficial el cual fue producido por Latin Power Films y dirigido por Luis Torres y Shio Flores en Monterrey Nuevo León, México.

¿Cómo está el corazón de Joss Favela?

– (Risas) llenito de amor…