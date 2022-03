AYMÉE NUVIOLA CANTARÁ EN LA 64ª GALA ANUAL DE LOS PREMIOS GRAMMY

La Cantautora nominada a ‘Mejor Álbum Tropical Latino’ por su producción “Sin Salsa No Hay Paraíso” tendrá una participación especial que se podrá apreciar a través de CBS el próximo domingo, 3 de abril.

Nueva York – En su tercera nominación consecutiva al Grammy® la cantautora cubana Aymée Nuviola, será una de las intérpretes que levantará la bandera latina al decir presente, con una participación especial desde el MGM de Las Vegas, al interpretar un género que históricamente no está representado en la transmisión principal de los Premios Grammy®.

La cantautora cubana está nominada por cuarta vez al prestigioso premio Grammy® por su más reciente producción “Sin Salsa No Hay Paraíso” en la categoría a ‘Best Tropical Latin Album’ (Mejor Álbum Tropical). ‘La Sonera del Mundo’ recibió su primer Grammy® en el 2020 en la misma categoría Best Tropical Latin Album’ por su trabajo “A Journey Through Cuban Music”. Por los últimos años consecutivos, Aymée Nuviola, ha sido nominada a los Grammy® por producciones realizadas bajo el sello discográfico Top Stop Music.

“Me siento muy agradecida con The Recording Academy por esta invitación especial, muy honrada de representar a mi Cuba, a todos los Latinos, nuestra música y cultura con mi arte y mi canto. Nos vemos éste próximo domingo, en vivo desde Las Vegas! Gloria a Dios!”– expresó Aymée Nuviola.

“Sin Salsa No Hay Paraíso” que vio luz en el primer semestre del 2021, es un homenaje a los éxitos y los temas icónicos colombianos, tierra que siempre ha cobijado a la cubana como uno de los suyos. De esta producción, se destacan canciones como el legendario tema “La Gota Fría” a ritmo de salsa. Así mismo, unió su voz a la de desatacadas intérpretes colombianas como la nominada a Latin Grammy® Majida Issa y la también nominada a premio Grammy® 2022, Paula Arenas en el tema “Te Busco”. Igualmente, se destaca “Enfermedad de Ti” en la que realiza un potente dúo musical junto a la intérprete Maía y la participación de Fanny Lu en su reconocido tema “No te Pido Flores”.

La 64ª Ceremonia de entrega de los Premios Grammy® se llevarán a cabo en el MGM Grand de Las Vegas, el próximo 3 de abril del 2022.