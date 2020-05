Bret Michaels, el ícono renace y quiere rockear al 100%

El famoso vocalista de la banda de Glam Rock "Poison", Bret Michaels ofreció una entrevista exclusiva con EL ESPECIALITO para presentarnos su autobiografía "Auto-Scrap-Ography", el primer volumen –en total serán tres- de las historias más importantes, increíbles y "locas" de su vida.

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: Michaels Entertainment Group

Todos crecimos oyendo canciones de “Poison” como “Every Rose Has Its Thorn”, “Nothin’ But a Good Time” y “Fallen Angel”, entre otras. Recordamos también el cuero, las bandanas rojas, el pelo gigante lleno de fijador y el delineador negro súper fuerte en los ojos masculinos. Por eso, tras conocer ese ‘sello Poison’ que unifica el estilo de la banda norteamericana, la primera pregunta de la entrevista en La Hora del Regreso tuvo que ver con el nacimiento de la agrupación en los primeros años de la década de los 80, en ese entonces conocidos como ‘Paris’.

¿Por qué presentar este libro en este momento?

– ‘Auto-Scrap-Ography’ es un libro que he venido armando desde hace mucho tiempo y antes de que todo esto ocurriera ya tenía planeado. Este libro es diferente porque contiene muchas historias jamás contadas de “Poison” y mi vida privada que ahora quiero contarle a mis seguidores. Además, encontrarán miles de fotos nunca antes vistas.

Bret, ¿cómo nació “Poison”?

– Empezamos como una banda de garaje con Rikki Rockett, en el sótano de mi casa. En un capítulo cuento cómo viajamos por los Estados Unidos y cómo unimos todo nuestro tiempo y arte para pagar las deudas. Así fueron los inicios de Poison como agrupación. La historia completa está en “Auto-Scrap-Ography”.

¿De dónde nació tu estilo y la estética Glam de “Poison”?

– Siempre pensamos en nuestros outfitts como una fiesta audiovisual. Tomábamos lo que encontrábamos y si nos gustaba cómo se veía lo usábamos sin pensar en géneros o si combinaban. Considero que nuestro estilo era una combinación entre lo gitano y la energía que sentíamos en el escenario.

Estaban a punto de irse de tour con Def Leppard, Motley Crue y Joan Jett antes de que la pandemia azotara el planeta tierra, ¿qué han pensando del tour?

– Así es, el tour quedó ‘stand by’ debido a la pandemia del coronavirus. Por ahora lo más importante es proteger la salud de todos nuestros músicos y fans, por eso, esperaremos a que la situación mejore. Aún no hemos retomado la charla acerca de este tema.

Estuviste delicado de salud el año pasado, ¿cómo estás ahora?

– Soy diabético tipo 1 y debo inyectarme insulina 5 veces al día, fui operado de una hemorragia cerebral y también tuve una cirugía de corazón. Pese a todo esto me siento muy bien y lo único que quiero ahora es subirme a un escenario para dar el 100% y rockear por siempre.