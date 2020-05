¡Ilse Salas se da 100 días para enamorarse!

La actriz mexicana Ilse Salas nos hace reír cada noche con su papel de Constanza Franco en la serie del prime time de Telemundo "100 días para enamorarnos".

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: Telemundo

La actriz mexicana Ilse Salas vuelve a la pantalla chica con un divertido personaje en la nueva súper serie de Telemundo “100 días para enamorarnos” que se transmite de lunes a viernes en las noches de Telemundo. Ilse se encontraba interpretando a “Medea” en el teatro cuando recibió la oferta de ser Constanza en “100 días para enamorarnos”, que es la versión estadounidense de una exitosa telenovela argentina.

La historia gira en torno a las dos amigas, cuyas vidas están en caos a raíz de que tanto ellas como sus maridos y amigos entran en lo que llaman la “midlife crisis” o crisis de la mediana edad. Ilse interpreta a la protagonista de la serie llamada Constanza, una abogada exitosa que se da 100 días con su esposo Plutarco. No te pierdas las disparatadas situaciones de estas parejas que deciden tomarse un tiempo para no terminar su matrimonio.

¿Qué fue lo que más te llamó la atención de este proyecto?

– La verdad es que se juntaron varias cosas. Primero fue que los creadores eran los argentinos de ‘Underground’, que están haciendo cosas maravillosas no solo en televisión, sino en cine también. Me gustó además que las protagonistas eran las que llevaban las riendas de la acción, de lo que pasaba. Me pareció que tenía una visión feminista, en la que el eje del conflicto de estas mujeres no eran los hombres, sino su propia crisis personal.

¿Quién es Constanza Franco?

– Constanza es una abogada madre de Daniel y Martín. Metódica, sofisticada y brillante. Ha disfrutado siempre de certezas, comodidades y triunfos. Mexicana de nacimiento y texana por convicción.

¿De qué va la serie?

– La historia gira en torno a las dos amigas, cuyas vidas están en caos a raíz de que tanto ellas como sus maridos y amigos entran en lo que llaman la “midlife crisis” o crisis de la mediana edad.

¿Cómo fueron las grabaciones y el equipo de trabajo?

– La verdad he trabajado con todos y el único que no conocía era a David Chocarro. Con Erick Elías fuimos compañeros en tres proyectos anteriores.

¿Cómo has pasado la cuarentena y todo este caos que ocurre actualmente?

– Te digo que no completamos las grabaciones pero creo que harán una excelente edición que a todos gustará. En este momento me encuentro con mis dos hijos pequeños.