Celebra con Ana Patricia Marzo, el Mes de la Mujer

La reina de belleza mexicana y presentadora de "Enamorándonos USA" nos cuenta cómo celebra este mes. Además, nos muestra "Sin Filtro" todo acerca de la vida en familia, el éxito profesional y temas de bienestar personal.

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: Univision

La reina de belleza, estrella de televisión, emprendedora y mamá, Ana Patricia Gámez, celebra con nosotros el Mes de la Mujer, un mes que se decreta anualmente y que destaca las contribuciones de las mujeres en los acontecimientos históricos y la sociedad contemporánea. Se celebra en el mes de marzo en los Estados Unidos, el Reino Unido, y Australia, y corresponde con el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo.

Para esta ocasión la celebración es doble pues Ana Patricia nos presenta su nuevo podcast en el que comparte su perspectiva sin filtro acerca de la vida en familia, el éxito profesional, y temas de bienestar personal. Como inmigrante mexicana de primera generación, Ana Patricia es una figura inspiradora para sus millones de fans. Sin importar el tema, la personalidad magnética y la honestidad de Ana Patricia siempre brillan.

Empecemos hablando de “Enamorándonos USA”

– Bueno, yo salí de “Despierta América” después de 8 años y tuve un break de 1 ó 2 meses. Antes de salir quedé como co-host de “Enamorándonos USA” y creo que hice una muy buena transición y estoy feliz con este programa que también es de lunes a viernes.

¿Por qué dijiste sí a “Enamorándonos USA”?

– Porque es un proyecto en el que puedo ser yo “Sin Filtro”, no hay libreto así que me dejo guiar. Creo que lo que más me gusta es que es un programa en busca del amor y el matrimonio.

Ahora hablemos de este nuevo proyecto, un podcast llamado “Ana Patricia Sin Filtro”

– La verdad es que al principio no sabía en qué me metía. Para los que no saben un podcast es un programa de radio. Existe la app que se llama podcast y puedes acceder como lo haces con tu lista de canciones.

¿Cada cuánto sale tu Podcast?

– Cada miércoles tenemos un nuevo episodio.

¿De qué hablas en este?

– Es muy variado. No hay un tema en particular sino más bien es una conversación de los temas que me han impactado más en mi vida. Por ejemplo, las dietas, el ejercicio, alimentación, ser mamá.

¿Por qué decides aliarte con Pitaya?

– Pitaya es una compañía de vanguardia completamente dedicada a producir podcasts para latinos en Estados Unidos. Todos sus podcasts son talk shows semanales conducidos por personalidades muy populares en el mundo latino. También porque la mayoría de sus series son en español, otras son en inglés o spanglish, y todas promueven la diversidad, la creatividad y el sentido de comunidad de los latinos.

¿Dónde pueden nuestros lectores escucharlo?

– En www.pitaya.fm o cualquier plataforma.

5 Secretos de Belleza

1. Beber bastante agua (mínimo 2 litros al día).

2. Realizar actividad física (mínimo 1 hora al día).

3. Cortarse las puntas del cabello (2 cm cada 3 meses).

4. Desmaquillarte (todas las noches).

5. Hacer lo que te hace feliz.