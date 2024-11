El influencer @Horchata_Soto usa audiencia de más de 6 millones para celebrar su cultura

Por Sophia Angelica

El joven influencer Jorge Soto, @Horchata_Soto en las redes sociales, es reconocido por utilizar su audiencia de más de 6 millones de seguidores para celebrar su cultura, como orgulloso guatemalteco y residente de Rhode Island.

En 2020 durante la pandemia, Soto creó su canal “Horchata Soto”, compartiendo historias bilingües y escenas cómicas sobre su familia, la escuela, y experiencias como empleado de Walmart.

Rápidamente ganó popularidad, conectándose con personas de todo el mundo a través de la risa, la empatía y la cultura.

A lo largo de los años, ha trabajado con marcas como Hollister, Live Nation, Paramount y más en campañas de marca, y ha sido invitado a hablar y asistir a eventos en Google, las Naciones Unidas, VidCon, VidSummit, la Casa Blanca, entre otros.

Con más de 3,2 millones de suscriptores en YouTube y 2,9 millones de seguidores en TikTok, y con su constante humildad y bondad, Soto ha impactado al mundo de maneras que ni siquiera él podría haber imaginado.

En una entrevista exclusiva con El Especialito, Soto compartió más detalles sobre su camino como creador de contenido y sus proyectos más recientes.

¿Cómo comenzaste con este camino de las redes sociales?

Yo empecé en las redes en marzo de 2020, durante la cuarentena. Yo estaba aburrido en mi casa. Por eso, yo bajé la aplicación de TikTok, y ahí empecé a hacer videos. Con el tiempo, empecé a sacar un poco de éxito, y ahora, me gano la vida con eso.

¿Cuál fue ese momento en el que te diste cuenta de tu éxito en Internet?

Yo creo que fue ese mismo año en diciembre. Yo encontré un saludo de Marco Antonio Solís para mi mamá, y eso fue un gran éxito para nosotros. Eso fue algo grande para mi mamá, para nosotros. Allí fue cuando me di cuenta que estoy haciendo un impacto ahorita mismo en mi familia.

¿Hay algún desafío que has tenido?

Sí, he tenido bastante. Yo empecé con nada. Yo empecé con cero seguidores, con casi nada de dinero. Yo estaba trabajando en un Walmart, solo ganando un poquito cada cheque. Fue una bendición sinceramente, que ahora llegue a esto.

¿Tienes algún momento favorito de tu carrera hasta ahora?

Yo tengo bastantes eventos favoritos. Estoy pensando en uno ahorita mismo. Creo que fue este año. Me invitaron para una convención de videos que se llama VidCon, y allí yo vendí mercancía, peluches, playeras, todo de mi marca, de mi compañía, y de mi canal de YouTube. Había cienes y cienes de niños haciendo filas para comprar, y eso sí me dejó un impacto bien grande.

¿Cómo reflexionas sobre la evolución de tu trayectoria hasta ahora?

Todavía no lo puedo creer. Todavía lo hago con diversión. A veces, no se siente como trabajo. A mí solo me encanta hacerlo.

Cuéntanos un poco sobre el proceso de creación cuando comienzas un video hasta el final.

Mis videos la mayoría son historias. Yo cuento chistes e historias en mi canal. Parte de esas ideas a veces son cosas que me pasan en la vida cada día, un momento chistoso, un momento triste o un momento alegre. Yo lo escribo en un papel, y allí es cuando llego a mi casa o un lugar donde puedo escribir. Lo grabo, lo edito y al final, allí lo subo. A veces, me tarda como dos horas o a veces el día completo para hacer un video.

¿Cómo ha sido la experiencia de viajar el mundo con tu carrera, y qué proyectos tienes ahora mismo que quieras compartir?

Es una bendición viajar así tanto, y cada vez que me sale la oportunidad, me encanta hacerlo. El proyecto que tengo al momento ahorita mismo es que sigo lanzando mi canal en español. Yo tengo otro canal de streaming donde yo transmito en vivo. También, voy a lanzar mi mercancía en línea.

¿Cómo sientes que podemos seguir elevando las voces latinas a través de las redes sociales?

Yo digo que hay que apoyar primero. A veces no hay apoyo entre nosotros mismos. También, es solo usar tu misma cultura, tu misma familia, eso mismo para hacer su contenido. No tengas pena. No te sientas avergonzado de tu cultura, de lo que eres. Cuando empecé haciendo videos, yo enseñaba mi cultura guatemalteca. También, yo soy de Rhode Island, que es un sitio bien chiquito. Yo también enseñaba todo eso. Es parte de mi. Yo no tengo que esconder eso. Eso fue lo que me ayudó en elevar mi carrera en videos.

¿Qué consejos darías a jóvenes que quieren empezar en las redes sociales?

Solo empiecen. No hay que comprar unas cámaras caras. No hay que comprar micrófonos o luces. Yo empecé con un celular, así que no era tan caro. Después, con el tiempo, uno va invirtiendo en su propio negocio, sus propios videos. Pero, para empezar, solo hay que ver también si a uno le gusta, y las ideas. Yo cuento historias, chistes. Algo que me pasa cada día, yo lo escribo. Yo sé que uno puede encontrar inspiración no solo en las redes, sino en todo mundo. Por eso, uno tiene que tener esa creatividad, y eso va poco a poco. Uno tiene que divertirse también, porque si no, no tiene chiste en hacerlo.