ESCUDERO, la nueva cara de la música Popular-Ranchera

Después de ser durante 9 años la segunda voz de MALUMA y presentarse en un sin numero de escenarios al rededor del mundo, este paisa de pura cepa está listo para comerse la industria musical con este nuevo proyecto Popular-Ranchero.

Por Gustavo Reyes

@gustavoreysnyc

Nueva York – Alejandro Escudero Lema nació en la ciudad de Medellín un 14 de Diciembre de 1990. En su etapa de estudiante fue una persona aplicada y muy participativa en los eventos artísticos del colegio, donde tuvo experiencias positivas mostrando desde muy chico su gran virtud por el canto.

En la adolescencia conociendo sus habilidades artísticas, decidió aventurarse con un amigo del barrio Belén La Mota a formar un dúo de música urbana llamado “Nick and Kid Boy”, que con el tiempo fue consiguiendo una gran acogida en la ciudad de Medellín y su área Metropolitana, obteniendo el reconocimiento de empresarios de un buen número de discotecas de la ciudad, contratándolos para distintas presentaciones.

Luego de tener esta grata experiencia, ESCUDERO incursionó en las grandes ligas de la industria como corista de MALUMA, donde lleva cerca de 9 años de experiencia en presentaciones alrededor del mundo pisando escenarios de talla como: Madison Square Garden de New York, Auditorio Nacional de México, estadio Luna Park en Argentina y el festival de Viña del Mar en Chile. Esto lo ha llevado a tener una excelente imagen y muestras de reconocimiento alrededor del mundo. Si bien su experiencia musical ha sido en el género urbano, su color de voz y su potencia vocal, como valores agregados lo han llevado a inclinarse por la música popular – ranchera.

¿Desde cuándo nació tu amor por la música popular y cuándo aprendiste a cantar?

– La música siempre la he llevado en mis venas desde que nací, sin embargo cantautores mexicanos como Vicente Fernandez, Alejandro Fernandez y Juan Gabriel me despertaron el gusto y el afecto por la música ranchera y exponentes como Darío Gómez y Arelys Henao del movimiento popular Colombiano incrementaron mi afecto por la interpretación y las melodías de esta música. En el 2019 decido iniciar el proyecto con mi hermano, buscando proyectar colores y sonidos diferentes para poder cautivar a la audiencia con mi voz y talento.

¿Es verdad que eres la segunda voz de Maluma, cómo es trabajar con él?

– Es una grata experiencia trabajar con él, porque es una persona a la que le puedes aprender de todo; desde el carisma con sus fans y profesionalismo en todo lo que hace, hasta la gran persona que es fuera de los escenarios; un muchacho familiar, alegre y des complicado.

Hablemos de “Nick and Kid Boy”, tu primer proyecto.

– Este grupo nació en la adolescencia donde decidí aventúrame con un amigo formando un dúo de música urbana llamado “Nick and Kid Boy”, que con el tiempo fue consiguiendo una gran acogida en la ciudad de Medellín y su área Metropolitana, obteniendo el reconocimiento de empresarios de un buen número de discotecas de la ciudad, contratándonos para distintas presentaciones y fui así como me di a conocer en el género, llevándome a ser la segunda voz del cantante MALUMA.

Lo tuyo es la ranchera pero no te han dado ganas de incursionar en el género urbano ya que tienes más de 9 años de experiencia en este.

– Estos 9 años de experiencia en el género urbano me han llevado a viajar por todo el mundo, pisando escenarios de talla internacional como: Madison Square Garden de New York, Auditorio Nacional de México, estadio Luna Park en Argentina y el festival de Viña del Mar en Chile. Esto me ha permitido proyectar una imagen y reconocimiento en muchos países, ganandome el afecto de los fans y de las personas que me han apoyado desde el inicio. Por tal motivo me siento supremamente agradecido con éste género, sin embargo siempre me ha apasionado la música Popular-Ranchera la cual me permite explotar mi color de voz y potencia vocal.

Te vienes con “El Malo”, ¿cuál fue la inspiración para este sencillo y a quién se lo dedicas?

– Cuando se escribió El Malo lo que se buscaba era exponer una situación que es muy común en las relaciones de hoy en día, donde una de las partes decide buscar los defectos del otro para justificar la traición y hacerlo sentirlo como el causante del conflicto. La intención musical pretende reflejar los sentimientos de quien está siendo acusado como el malo de la relación y la interacción entre las trompetas, violines y acordeón representan el despecho, confusión y el dolor de la traición causada.

Te vemos dándole duro al ejercicio en las redes sociales, ¿cómo te cuidas?

– Siempre intento buscar una balanza entre el ejercicio y la alimentación sana. Por lo general, trato de ser juicioso y por lo menor realizar ejercicio 3 veces a la semana, lo que permite despejar mi mente y más en esta pandemia y situación tan difícil donde todos debemos de enfocar los esfuerzos en cosas que nos apasionen.