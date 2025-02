HORÓSCOPO DEL MARTES 11 DE FEBRERO

Por Ignacio Teodoro

El martes nos invita a confiar en nuestro instinto. Repite esta afirmación para fortalecer tu intuición y determinación.

Afirmación del día: “Confío plenamente en mis decisiones. Cada paso que doy me acerca a mis sueños.”

Aquí tienes tu horóscopo para hoy:

Hoy no será un buen día, y desearás que pase cuanto antes. Un desafortunado encuentro con una persona del pasado, sacará a la luz algún recuerdo negativo. La seguridad en ti mismo y el apoyo incondicional de tu pareja y familia, harán que no sufras ninguna consecuencia desagradable.

Jornada de éxitos en lo profesional que despertarán las envidias de tus compañeros; muéstrate discreto y no presumas demasiado. En el plano personal, alguien sacará a relucir un asunto del pasado que no te gustará. No te pongas en evidencia.

Échale un ojo a tu presupuesto: últimamente intentas abarcar muchas cosas, quizá demasiadas, y tu bolsillo se ha podido ver resentido. En cualquier caso, no te alarmes más de la cuenta: tus pequeños problemas económicos no pasarán a mayores.

Si necesitas un buen consejo, hoy podrás recurrir a las personas que más experiencia tienen, es decir, los mayores de la familia, a quienes en muchas ocasiones no les damos la importancia que tiene su punto de vista en los momentos delicados.

No debes permitir hoy que los problemas del ámbito familiar te acaben afectando durante la jornada, porque no tendrá nada que ver contigo ni con tu pareja. Si tienes algo que discutir, procura sobre todo no dejarte llevar por los nervios.

Novedades en el plano afectivo que provocarán que te replantees tu relación de pareja. En el plano profesional, continuarán los conflictos y tendrás que actuar con precaución para no salir perjudicado. Aléjate de los excesos en la mesa.

Por fin te llega ese mensaje que tanto esperabas. El contenido te llena de confianza y de ilusión. Vas a decidir tomarte esos días que te habían prometido y hacer un viaje para dar una sorpresa a tu pareja.

Llevas una temporada viviendo y trabajando a tope, y el cuerpo te empieza a exigir un descanso. Proponte a ti mismo practicar algo de relajación y procura fijarte límites. En el plano sentimental, debes tomar una decisión importante que no conviene retrasar más.

La dificultad para comunicarte con tu pareja está haciendo mella en vuestra relación y día a día notas que la distancia se agranda. Necesitarás medidas drásticas para recuperarla, por ejemplo unos días de vacaciones a solas para hablar mucho.

Algún asunto relacionado con trámites o renovaciones de documentos te mantendrá muy ocupado durante todo el día. En el plano del dinero, lograrás buenos resultados procedentes de operaciones a largo plazo que te reportarán unos ingresos extra.

Buenas perspectivas en el plano laboral si estabas esperando ofertas de trabajo o un ascenso. Dedicarás gran parte del día a asuntos legales o jurídicos. En lo sentimental, vas a recibir una sorpresa que te llega del pasado.

Inicias un período clave para mejorar tus relaciones personales y entrar en una dinámica más constructiva y renovadora. Muchas de tus expectativas se verán realizadas tanto en lo profesional como en lo personal: serás un valor en alza.