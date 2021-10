horóscopo semanal (3 – 10 de octubre)

Encuentra los mejores consejos de mano de nuestros expertos en el tarot.

Tarot 1320

ARIES.

El tarot en el futuro cercano es el camino con obstáculos que deberás remover. El éxito está a la vista pero ha de basarse en tu esfuerzo. 39, 35 y 1.

TAURO.

El tarot en el futuro cercano es un momento de respiro, de paz. Aprovecha para organizar tus ideas y tus prioridades. Descansa. 25, 21 y 69.

GEMINIS.

El tarot en el futuro cercano es un corazón roto. Pasarás una etapa de duelo y, aunque parezca difícil de creer, habrá tiempos mejores. 31, 56 y 36.

CANCER.

El tarot en el futuro cercano es la forma más pura de tu poder. Aquello que necesitas, lo que sea, lo tienes, está dentro de ti y a tu disposición. 44, 59 y 53.

LEO.

El tarot en el futuro cercano dice que tu destino está en tus manos. La Divinidad pone ante ti todo, tú decides tomar lo que quieras y puedas. 66, 33 y 10.

VIRGO.

El tarot en el futuro cercano es la llamada para quien sabe hacer nacer una victoria de una derrota. Toma las cosas sin orgullo y podrás. 36, 33 y 56.

LIBRA.

El tarot en el futuro cercano es respiración, descanso, podrás hacer las paces con el pasado, fortalecer tu espíritu, tu mente, tu cuerpo. Descansa. 8, 5 y 13.

ESCORPION.

El tarot en el futuro cercano es un triunfo pírrico. Obtienes estabilidad económica a cambio de tu bienestar personal, espiritual. Cambia. 2, 23 y 68.

SAGITARIO.

El tarot en el futuro cercano te recuerda que no estás sola, si lo que buscas es triunfar, involucra a cuanta gente puedas, así sabrá mejor. 4, 23 y 54.

CAPRICORNIO.

El tarot en el futuro cercano dice que algo no es lo que parece. O no quieres ver una verdad o no la aceptas. En cuanto lo hagas avanzarás. 23, 4 y 36.

ACUARIO.

El tarot en el futuro cercano te recuerda que la prosperidad está mejor fundada en la balanza. Del seguro al riesgo, hay que hacer camino andando. 67, 28 y 6.

PISCIS.

El tarot en el futuro cercano te recuerda que la energía va y viene. Así como juzgas a los demás, así serás juzgada. El camino feliz es la compasión. 49, 55 y 7.