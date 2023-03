John Leguizamo recibirá un premio especial del Festival de Cine de Miami

La edición 2023 de este festival organizado por la universidad Miami Dade College (MDC) presentará más de 140 producciones de diversos géneros provenientes de 30 países, entre largometrajes, cortos y documentales, e incluye más de una decena de estrenos mundiales, tres estrenos en Norteamérica y siete en Estados Unidos.

Nueva York – El actor, director y productor hispano John Leguizamo será distinguido con el Premio Impacto por el Festival de Cine de Miami en su edición número 40, que se celebrará del 3 al 12 de marzo y en la que se entregarán también premios a los actores Nicolas Cage y Diego Luna y al compositor Nicholas Britell

Leguizamo, de origen colombiano y puertorriqueño, viajará a Miami para recibir el premio el día 11 de marzo.

La edición 2023 de este festival organizado por la universidad Miami Dade College (MDC) presentará más de 140 producciones de diversos géneros provenientes de 30 países, entre largometrajes, cortos y documentales, e incluye más de una decena de estrenos mundiales, tres estrenos en Norteamérica y siete en Estados Unidos.

El actor estadounidense Nicolas Cage también acudirá a Miami para recibir su premio, el Legend & Groundbreaker, que le concedió la revista Variety por su trayectoria.

Así mismo, el mexicano Diego Luna y el compositor estadounidense Nicholas Britell, encargado de la partitura de la galardonada cinta “Moonlight”, asistirán en persona al festival para recibir sus respectivos premios especiales: Variety Virtuoso Award y Art of Light Composer Award, presentado por Alacran Group.

El Festival abrirá con “Somewhere in Queens”, dirigida por el comediante y actor Ray Romano, quien estará presente en la proyección, y será clausurado con “The Lost King”, dirigida por Stephen Frears.

El estadounidense “Chevalier”, de Stephen Williams; “Carmen”, del francés Benjamin Millepied, y el documental “Judy Blume Forever”, de los estadounidenses Davina Pardo y Leah Wolchok, son algunas de las producciones destacadas de la amplia programación.

En la categoría competitiva más importante, el Premio Knight Marimba, dotado con 25.000 dólares, concursan la española “As Bestas”, de Rodrigo Sorogoyen; la francesa “The Gravity”, de Cédric Ido; la estadounidense “How to Blow Up a Pipeline”, de Daniel Goldhaber, la iraní “Leila’s Brothers”, de Saeed Roustaee: la holandesa “Piece of My Heart”, de Dana Nechushtan.

También “Revoir Paris” (Francia), de Alice Winocour; “Riceboy Sleeps” (Canadá), de Anthony Shim; “Sanctuary” (EE.UU.), de Zachary Wigon; “Subtraction” (Irán/Francia), de Mani Haghighi; “Tori and Lokita” (Bélgica/Francia), de Jean-Pierre y Luc Dardenne, y “Valeria Is Getting Married” (Israel/Ucrania), de Michal Vinik.

Así mismo, las coproducciones “Vicenta B.”, del cubano Carlos Lechuga, y “The Happiest Man in the World”, de la macedonia Teona Strugar Mitevska.

Este año el Festival suma a sus muchas distinciones en varias categorías el Premio Goya Quick Bites Short Film, cortesía de la firma de alimentación Goya, que se otorgará al realizador (a) de un cortometraje de cualquier género seleccionado por el jurado que mejor muestre la intersección entre comidas y comunidad. EFE