¡La Materialista, más buena que nunca!

La cantante dominicana arrasa en la música y el cine. Dice estar en su "mejor momento".

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreysnyc

Fotos: Eury Matos

Yameiry Infante Honoret, mejor conocida en el mundo del espectáculo como La Materialista, es una cantante, compositora, rapera, actriz y modelo dominicana que nos tiene vibrando “La Chapa” desde el 2014 cuando su canción llegó a los primeros lugares internacionales.

Desde temprana edad La Materialista, demostró varias actitudes para el canto y el baile contando con el apoyo de sus padres quienes le permitían desarrollarse en la escuela.

La Materialista empieza artísticamente de manera profesional en el 2006 formando parte de la agrupación “Alia2” y es aquí donde nace la canción titulada “La Materialista”, de donde viene el seudónimo de la artista.

Su música la ha llevado a presentarse en grandes escenarios a nivel internacional tales como Estados Unidos, Europa, Nicaragua, Venezuela, Islas Vírgenes, entre otros.

También es una destacada actriz destacando en el cine con siete papeles principales y un papel protagónico en la película “Kanibaru”.

En la actualidad con 4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, Facebook y TikTok se ha convertido en una influencer de gran impacto llegando a ser la embajadora de marcas nacionales e internacionales en más de 15 ocasiones.

Vienes a hablarnos de música nueva y es que la gente estaba esperando que volvieras a los escenarios…

– Así es, empiezo con el estreno de “Confesiones”, mi más reciente sencillo. Y también “Desacátame” dos meses de que ya salió, pero se mantiene en los 10 temas más pegados. Estoy feliz de volver a cantar en el escenario y a presentarme en vivo. Eso es lo que más me hace feliz.

Hace poco hubo un gran escándalo porque Raúl De Molina de “El Gordo y la Flaca” no te quiso saludar durante los premios Urbano en Puerto Rico, ¿qué pasó y en qué terminó todo?

– No te voy a negar que en ese momento fue difícil, aunque yo soy una persona pasiva. Yo no soy de reacción agresiva o violenta. Yo entendí en su momento que es su decisión que acepte el saludo. No es obligatorio que una persona tenga que saludarte. Lo más fuerte fue la presión social. Agradezco el apoyo de la prensa y del público, pero sí me sentí presionada. Yo no me lo tomé personal y ya superé esa situación.

¿Cómo es un día de “La Materialista”?

– Si estoy tranquila en casa me levanto tipo 8 o 9 de la mañana, desayuno y me voy a mi gym. Mis días no son aburridos nunca. Si estoy con compromisos voy cuando pueda. En las tardes siempre hay algo que hacer entre entrevistas, fotos, ir al estudio de grabación o algo. Cuando estoy de gira y no se puede dormir, no se duerme (risas). Yo me canso, pero no me agoto. Mi secreto es amar lo que hago.

CONSEJOS DE BELLEZA

1. Tomar menos alcohol

2. Fumar menos hooka o vapear menos

3. Hacer ejercicio. Anteriormente hacía Pole Dance Fitness pero tuve una lesión y dejé de practicarlo. Ahora voy al gym y hago pesas y cardio.

4. Comer equilibradamente. Yo como bastante… Comer es tan bueno (risas). Lo que hago es un balance entre lo saludable. Un día como buena dominicana me como mi arroz con gandules.

¿Cómo está el corazón de “La Materialista”?

– Esponjadito (risas).