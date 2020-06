Leonel García se reinventa en la cuarentena

Uno de los cantautores latinoamericanos más importantes de los últimos tiempos vuelve más fuerte después de la pandemia y con un sonido completamente diferente.

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreysnyc

Fotos: Sony Music

Al cantautor, músico y compositor mexicano, Leonel García lo conocimos cuando fue integrante del grupo musical Sin Bandera. Durante años el dúo nos deleitó con baladas que nos llegaron al corazón y llenaron nuestros años de secundaria con cartas de amor e ilusiones.

Aunque en el año 2009 el grupo se separó Leonel se lanzó como solista bajo el alias de León Polar, alias que después cambiaría nuevamente por su nombre, Leonel García.

En esta ocasión y con un ritmo totalmente diferente al que lo hemos venido escuchando, Leonel nos sorprende lanzando “Normal”, un sencillo que fue totalmente producido por el cantautor y que tiene un ritmo que contagia a todos

¿Cómo definirías esta canción y por qué es diferente?

– Es una canción que quise hacer un poco más divertida, con más groove, usando la batería y el bajo como elementos principales y así salirme un poco de la zona de balada.

¿De dónde vino la inspiración para “Normal”?

– “Normal” es una canción sobre un tipo que está un poco obsesionado con un beso que le dieron y que está esperando el momento de repetirlo. Este tema tiene estos elementos retro, un poco vintage, van a poder escuchar la batería y el bajo muy funky. Sin duda alguna me metí en un territorio que no es el usual para mí, pero que me gusta mucho poder tener un poco más de ritmo, tanto para que la gente se divierta escuchándola como para el show en vivo.

En tiempos de pandemia, ¿cómo hacen los artistas para grabar sus videos?

– A pesar del confinamiento mundial este será un video único grabado en una sola toma, totalmente en vivo y donde todo lo que suceda en ese live será grabado para ser el video oficial de “Normal”. Esto será a través de YouTube Live.

¿Qué otros planes y lanzamientos tienes para este 2020?

– De ahora en adelante quiero lanzar una canción inédita cada mes, por lo que me escucharán mucho este 2020.