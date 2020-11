Mike Bahía, talento colombiano nominado al Latin Grammy

El talentoso cantante colombiano ha sido nominado por la academia como "Mejor Nuevo Artista".

Por: Gustavo Reyes

Tras varios años de carrera y ser el artista pop con más éxitos dentro del top 200 de Spotify en toda la región andina, Mike Bahía recibe la nominación como “Mejor Nuevo Artista” en los Latin Grammy Awards 2020.

Gracias a su propuesta musical y su sonido auténtico Mike ha logrado un puesto en los que son considerados los que Los Premios más prestigiosos de la música.

Éxitos como “Buscándote”, “Detente”, “Cuenta Conmigo”, “La, La” “Serenata”, “Esta Noche”, entre otras, se han convertido en la banda sonora de miles de personas y parejas en Latinoamérica, logrando posicionarlo como una de las apuestas musicales más importantes de Colombia para el mundo.

La gala de premiación se llevará a cabo el próximo jueves 19 de noviembre a las 8 pm en una transmisión especial por la cadena Univisión.

Actualmente Mike Bahía se encuentra preparando nuevas propuestas musicales para continuar sorprendiendo a sus seguidores.

“Cuenta Conmigo” su single más reciente se encuentra disponible en todas las plataformas musicales.

¿Cómo recibiste la noticia de la nominación al Grammy?

Con mucha humildad y con mucha responsabilidad después de un trabajado duro durante años. Recuerdo que ese día me llamaban y me llamaban y yo no contestaba. Pensé algo pasó y me tocó contestar y me dio mucha felicidad al enterarme.

Hablemos de la inspiración para “La, La”

– “La, La” la escuché yo por Ovy on the Drums en voz de él y desde que la escuché sentí lo mismo que me pasó con “Cuenta Conmigo” que era una canción a mi medida. Una canción con mucho sabor y flow.

¿Y “Esta Noche”?

– Con esta yo siento que el ritmo es más la melodía con la que voy a llevar mi participación porque si te das cuenta es una bachata, pero suena a Mike. Obviamente hay dos componentes muy importantes dentro de mi melodía y armonía y son el reggae y la salsa.