Nathalie Emmanuel Llega con una “INVITACIÓN” que no podrás rechazar

Por: Gustavo Reyes

@gustavoreyesnyc

Fotos: Sony Pictures

Acaba de estrenarse en la pantalla grande “THE INVITATION”, la última película de misterio y terror de Sony con Jessica M. Thompson como directora, Blair Butler como guionista y Nathalie Emmanuel como “Evie”, la audaz y atrevida protagonista de la película.

Aunque el género de terror ha sido típicamente dominado por hombres, el poderoso grupo creativo de casi todas las mujeres que participan en esta película aporta una nueva capa y perspectiva al incorporar un personaje femenino fuerte y subvertir temas típicamente asociados con las mujeres, como el romance y las bodas.

Para esta ocasión hablamos con Nathalie Emmanuel, la actriz inglesa nominada al Emmy que es mejor conocida por su destacada actuación como Missandei en la serie de HBO aclamada por la crítica “Game of Thrones”. Notablemente, Emmanuel protagonizó “Die Hart” de Quibi, junto a Kevin Hart y John Travolta. Esta vez, ella está de vuelta en la pantalla grande para interpretar el papel de Evie, una mujer que debido a la curiosidad y la abrumadora sensación de soledad, se ve envuelta en una pesadilla de supervivencia mientras descubre los extraños secretos y las intenciones perturbadoras detrás de la generosidad de su recién encontrada familia. Pesadillas, fantasía, romance y terror son las dualidades que una mujer poderosa como Evie puede enfrentar en circunstancias misteriosas y desconocidas por las que la vida la ha puesto.

Hablemos de la trama de la pelicula y de tu papel Evie

– Soy Eve, una mujer muy fuerte y segura de sí misma. La historia comienza con la muerte de la madre de Evie que siente curiosidad por hacerse una prueba de ADN ya que se siente sola y quiere buscar a su familia. A través de la prueba de ADN, Evie descubre a un primo perdido del cual nunca supo su existencia y es invitada a una lujosa boda en la campiña inglesa.

¿Aceptarías esta invitación tu Nathalie?

– Nunca (risas). La verdad no creo que aceptaría una invitación tan rara. Soy una mujer precavida y siempre reviso todo doble vez. Definitivamente no.

¿Qué ocurre durante la visita de Evie a esta villa aristocrática?

– Aunque primero es seducida por un aristócrata muy atractivo, pronto descubre que está atrapada en una pesadilla y que tendrá que hacer todo lo que esté a su alcance para sobrevivir a los retorcidos secretos de la historia de su extensa familia y sus misteriosas intenciones.

Hace poco se estrenó “House of Dragon”, como parte del reparto de “Game of Thrones”, ¿qué opinión te mereces esta parte de la franquicia?

– Sí, la vi. Me gustó mucho. Creo que es genial. Soy una fanática del show y me preguntó cómo no serlo. Estuve pendiente del primer capitulo y estuve compartiendo mis opiniones por Twitter.

Hace unos días nos sorprendiste con el corte de tu cabello. Jalemos de inclusión y fuerza detrás de esta decisión

– Así es, desde hace mucho tiempo quería cortarme el pelo pero como todos sabemos en la industria del entretenimiento todo depende de los roles que estemos interpretando. Para mí fue muy difícil crecer siendo crespa porque siempre hubo alguien diciéndome que mi pelo no era bueno o que debía alisarlo. Durante años sufrí de bully y nunca tuve la oportunidad de cortarlo como yo quería. Lo primero que hice fue llamar a mi mamá y decirle “mami, corté mi pelo (risas)”. Creo que es importante para las mujeres allá afuera que tienen el pelo rizado que se lo dejen tan y cómo es, ya que es bello no importa el largo o la forma que tengan.